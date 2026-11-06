José Mourinho réagit à la retraite internationale de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a annoncé la fin de sa carrière internationale avec le Portugal hier. Après une dernière fenêtre internationale mouvementée, il s’arrêtera donc à 146 buts en 234 sélections. Les hommages affluent de partout. Présent en conférence de presse ce vendredi matin, José Mourinho, qui a eu la star sous ses ordres lors de leur passage en commun au Real Madrid (2010-2013), lui a adressé un message.

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«Sa décision doit être respectée, et je la respecte, assure le technicien de la Casa Blanca. Il n’a pas terminé sa carrière. Ceux qui le connaissent savent qu’il a encore des objectifs, et la seule chose que je voudrais dire, c’est que lorsqu’il prendra sa retraite de footballeur, ce sera un jour différent. Si je le vois un jour devenir entraîneur ? Je ne sais pas quoi dire. Il est encore trop tôt.»