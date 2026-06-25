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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : la séance de frappes impressionnante de Warren Zaïre-Emery et Rayan Cherki

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Warren Zaïre-Emery @Maxppp
Norvège France
winamax
1 4.80 N 4.50 2 1.56 bonus 100€

Demain soir, l’équipe de France affronte la Norvège pour le match de la première place du groupe I. Mais avant, les Bleus répètent leurs gammes à l’entraînement. Le compte X de la sélection nationale a d’ailleurs posté une vidéo assez bluffante.

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On y voit Rayan Cherki et Warren Zaïre-Emery réaliser une séance de frappes assez bluffante. Un petit concours durant lequel le milieu de Paris Saint-Germain a martyrisé Brice Samba. «Il te doit de l’argent Brice ?», a même lâché un Cherki blagueur à WZE.

Pub. le - MAJ le
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