CdM 2026, EdF : la séance de frappes impressionnante de Warren Zaïre-Emery et Rayan Cherki

Demain soir, l’équipe de France affronte la Norvège pour le match de la première place du groupe I. Mais avant, les Bleus répètent leurs gammes à l’entraînement. Le compte X de la sélection nationale a d’ailleurs posté une vidéo assez bluffante.

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"𝘛'𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘵𝘢𝘵𝘦" 💥 pic.twitter.com/NpTIbJ5tlU — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 25, 2026

On y voit Rayan Cherki et Warren Zaïre-Emery réaliser une séance de frappes assez bluffante. Un petit concours durant lequel le milieu de Paris Saint-Germain a martyrisé Brice Samba. «Il te doit de l’argent Brice ?», a même lâché un Cherki blagueur à WZE.