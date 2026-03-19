LdC : le Barça a touché le jackpot !

La ligue des Champions semble offrir quelques privilèges. En effet, le FC Barcelone a réalisé une double opération après avoir éliminé Newcastle hier soir en huitième de finale de la compétition européenne (7-2). D’abord, sur le plan sportif, la formation s’est qualifiée pour les quarts de finale, et défiera l’Atlético de Madrid. Puis, sur le plan financier, les Catalans vont encaisser environ 12,5 millions d’euros supplémentaires. Cette progression lui permet donc de respecter les objectifs fixés dans son budget 2025-2026, qui prévoit d’atteindre au minimum ce stade de la compétition. Au total, en tenant compte des primes de performance, des droits TV et de la participation à la phase de ligue, le club blaugrana a déjà sécurisé 100,34 millions d’euros de revenus dans cette édition.

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Une somme qui devrait fait grand bien au président réélu, Joan Laporta. Mais, les chiffres atteignent toujours les sommets en Catalogne. Par ailleurs, ce montant pourrait encore fortement augmenter si le Barça poursuit son parcours dans la compétition. La formation espagnole toucherait 15 millions pour une qualification en demi-finales, 18,5 pour une finale, et 6,5 en cas de victoire lors de la dernière marche. À cela s’ajoutent des recettes de billetterie en hausse grâce au retour du mythique stade : le Camp Nou. Avec une capacité plus élevée, et des fans toujours autant admiratifs de l’enceinte, celui-ci pourrait encore améliorer les revenus globaux du club sur la saison actuelle.