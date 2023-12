Bayern : Thomas Tuchel annonce le retour de Jamal Musiala

Sorti sur blessure à la 40e minute lors de la victoire des siens face à Galatasaray (2-1, 4e journée de Ligue des Champions), Jamal Musiala a non seulement raté les trois dernières échéances du Bayern Munich (2 victoires en Bundesliga, 1 match nul en C1), mais n’a également pas pu faire le dernier rassemblement de la sélection allemande de Julian Nagelsmann. Mais à en croire les dires de Thomas Tuchel, l’international aux 25 sélections (2 buts), de retour à l’entraînement à la mi-novembre, pourrait bien refouler les terrains de Bundesliga dès ce week-end.

«Si rien ne se passe, Jamal est dans le groupe. Il est certain qu’il ne jouera pas 90 minutes. Nous déciderons s’il démarre ou s’il termine le match pour nous», a déclaré le technicien bavarois en conférence de presse avant le déplacement sur la pelouse de l’Eintracht Francfort ce samedi (15h30) dans le cadre de la 14e journée du championnat outre-Rhin. Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 14 rencontres disputées toutes compétitions confondues, Musiala revient au bon moment dans le groupe munichois avant un calendrier corsé (Francfort, Manchester United en LdC et Stuttgart, 3e au classement).