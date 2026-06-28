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Coupe du Monde

CdM 2026 : la qualification du Mexique déclenche des mesures inédites dans le pays

Par Allan Brevi
1 min.
Le Mexique débute par une victoire @Maxppp

Le Mexique a bouclé sa phase de groupes sur un sans-faute, en s’offrant une troisième victoire en trois matchs, confirmant une première place parfaitement maîtrisée dans ce groupe A. Déjà qualifiés avant cette dernière journée, les joueurs de la Tri ont encore validé leur solidité face à une République tchèque dans le dur (3-0).

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Et selon Sport Mediaset, l’enthousiasme autour du parcours mexicain dans cette Coupe du Monde 2026 a entraîné une décision inhabituelle des autorités. Après la qualification de la sélection pour les 16es de finale, un dispositif de télétravail a été mis en place pour les agents publics travaillant à Mexico lors du prochain match à élimination directe. Dans la même logique, les cours ont été suspendus dans les établissements scolaires de la capitale, afin d’accompagner l’engouement national suscité par la compétition.

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