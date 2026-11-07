PSG : la déclaration d’amour de Luis Enrique et Warren Zaïre-Emery aux supporters

Le lien entre le Paris Saint-Germain et ses supporters n’a jamais semblé aussi fort. Présent en conférence de presse avec un T-shirt célébrant les 35 ans du Virage Auteuil, Luis Enrique a tenu à souligner la relation particulière qu’il entretient avec le public parisien depuis son arrivée dans la capitale. «Ma relation avec les supporters est presque parfaite. Dans mon expérience ici à Paris depuis trois saisons, cela a été incroyable. Quand on a des problèmes, ils sont toujours là, j’espère qu’ils seront là encore des années», a confié le technicien espagnol, visiblement reconnaissant envers un public qui n’a cessé de lui témoigner son soutien.

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Un sentiment largement partagé par Warren Zaïre-Emery, qui a lui aussi tenu à rendre hommage à la fidélité des supporters rouge et bleu. Le jeune milieu parisien a notamment salué leur présence constante, aussi bien au Parc des Princes que lors des déplacements. «C’est magnifique, ça fait 35 ans qu’ils sont là, même plus. C’est leur 35e anniversaire, mais ils nous soutiennent, ils sont toujours là, à domicile, à l’extérieur, peu importe les matches et ils nous poussent. On est fiers de les rendre fiers», a-t-il déclaré en zone mixte. Deux témoignages qui illustrent parfaitement la relation forte entre le club parisien et ses fidèles, véritable moteur des Rouge et Bleu ces dernières saisons.