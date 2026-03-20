Le RC Lens envoie un message au PSG !

Ce vendredi, le RC Lens a écrasé Angers (5-1) au terme d’une rencontre largement maîtrisée dans son intégrité. Affichant un sérieux et un allant offensif appréciable, les Artésiens n’ont fait qu’une bouchée de Scoïstes, dépassés sur chaque action. Bouclant l’affaire dès la mi-temps en rentrant aux vestiaires sur le score de 3-0, les hommes de Pierre Sage ont offert un véritable spectacle à Bollaert et a parfaitement réagi après le revers frustrant à Lorient la semaine dernière. Dominateurs dans tous les duels et grandioses dans leur manière de confectionner leurs occasions, les coéquipiers de Mamadou Sangaré ont réalisé l’un de leurs meilleurs matches de la saison.

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En face, le SCO n’a pas compris ce qu’il se passait. Malgré quelques occasions, les Angevins n’ont pas rivalisé et, privés d’un Hervé Koffi indisponible face au club auquel il appartient encore, ont pris une fessée dans l’Artois. Après la rencontre, Jordan Lefort a confirmé que Lens était largement supérieur au micro de Ligue 1+ : «on paye cash nos erreurs face à des adversaires chirurgicaux, sur chaque action ça fait mal, c’est très précis, c’est une grande intensité et ce soir, il y a une classe d’écart entre eux et nous, c’est pour ça qu’ils sont en haut et qu’ils font une super saison.» Même son de cloche pour son entraîneur, Alexandre Dujeux : «on a perdu des ballons et manqué de justesse technique, et ça, ça ne pardonne pas face à une équipe de très haut niveau, et Lens en est une.» Outre l’aspect jouissif d’une telle masterclass, les résultats comptables de cette victoire sont très appréciables. Avec ces trois points, Lens reprend provisoirement la première place au PSG.

Pierre Sage ne veut pas s’enflammer

De quoi entretenir des rêves de titre à sept journées de la fin du championnat. Comptant deux points d’avance sur Paris, les Artésiens comptent également deux matches de plus que leur rival. De quoi atténuer l’excitation d’un trône de leader acquis à l’ouverture de cette 27e journée de Ligue 1. Interrogé par le diffuseur du championnat, Pierre Sage, le coach lensois, n’a pas voulu s’emballer sur le titre : «on peut parler du titre après la trêve ? Non, toujours pas. Il nous a fallu deux matchs pour mettre un contenu qu’on aurait pu mieux répartir sur les deux matchs et avoir deux résultats beaucoup plus positifs que ça. Et au final, à l’issue des deux matchs, on ressort qu’avec trois points. On était complètement frustrés de notre match à Lorient et j’ai, comme vous, bien relevé la réaction des joueurs ce soir. Ceux qui partent en sélection auront le bonheur de vivre d’autres choses dans d’autres contextes et ceux qui seront en repos pourront profiter de tout ça à l’esprit libre.»

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Chez Florian Thauvin, le titre n’est pas évoqué. Néanmoins, l’ancien Marseillais n’hésite pas à rester mystérieux sur la fin de la saison : «c’était important après la défaite à Lorient la semaine dernière qui nous a fait beaucoup de mal. On voulait absolument gagner, prendre du plaisir, gagner avec la manière. C’est ce qu’on a réussi à faire aujourd’hui, donc c’est une bonne chose. La semaine dernière, on a fait face à une équipe qui était compacte. Très compacte, ils étaient tous derrière, il y avait très peu d’espace pour jouer. Ce soir, on a réussi à mettre notre jeu en place, à mettre toute la vivacité que l’on a l’habitude de mettre depuis le début de saison. Toute notre énergie, et puis ça a payé. Ça a été un beau match pour tout le monde, donc on est super contents. C’est vrai qu’on court tous beaucoup. On fait tous beaucoup d’efforts. Je pense que c’est ce qui fait notre force cette saison. On a pu le constater ce soir une fois de plus. Il reste encore pas mal de matchs. Il va falloir faire les efforts jusqu’à la fin de saison. On espère. On verra ce qui se passera d’ici là.» Une chose est sûre : si Lens montre le visage affiché ce vendredi soir à chaque rencontre jusqu’à la fin de la saison, le titre pourrait être bien plus accessible que prévu. En attendant, la balle est désormais dans le camp du PSG, obligé de répondre à Nice ce samedi (21h).