PSG, Gonçalo Ramos : « j’en étais à un stade où je ne voulais plus qu’une chose : partir »

Après trois ans passés au Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos a enfin décidé d’aller chercher un poste de titulaire ailleurs. Transféré à l’AC Milan en échange de 74 M€, l’ancien supersub parisien (45 buts, 10 passes décisives en 131 matchs) est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club rossonero. En Lombardie, l’international portugais (31 sélections, 14 buts) n’affiche pas encore des statistiques étincelantes (3 buts, 1 passe décisive en 10 matchs), mais il s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans l’attaque milanaise. Une délivrance pour le buteur qui a profité d’une longue interview accordée à l’émission « Soltinhos pelo Mundo », diffusée sur Canal 11, pour revenir sur son rôle de remplaçant au PSG.

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«Pour moi, ça n’avait aucun sens»

« Au cours de mes trois dernières années au PSG, je ne pense pas avoir jamais enchaîné quatre ou cinq matchs d’affilée en tant que titulaire. C’était parfois frustrant, ça m’énervait. Il m’est même arrivé de marquer pendant quatre ou cinq matchs de suite sans être titulaire une seule fois. Et pour moi, ça n’avait aucun sens. J’en parlais avec ma famille », a-t-il confié. Une situation difficile face à laquelle bon nombre de joueurs aurait fini par se plaindre publiquement. À Paris, on peut, par exemple, se rappeler d’un Edinson Cavani qui s’était lamenté lors d’un entretien d’être utilisé sur les côtés (pour faire place nette à Zlatan Ibrahimovic dans l’axe, ndlr) juste avant un rendez-vous capital de Ligue des Champions. Jamais Ramos n’a osé faire ça. Et voici pourquoi.

« Je savais que si je faisais la tête, ça me porterait préjudice. Si je faisais preuve de dignité en continuant à travailler, personne ne remettrait jamais en cause mon professionnalisme ni ne dirait que j’avais fait la gueule. Ils ne pourraient jamais dire : “il n’a pas tout donné, il n’a pas aidé, il a boudé.” J’avais bien sûr de l’amertume. Mais c’était à moi de transformer ces aigreurs en quelque chose de positif. De me convaincre que j’allais réussir de grandes choses. C’est arrivé avec Vitinha lors de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. On est à la mi-temps, on perd 1-0, je crois. Là, je lui dis : “ne t’inquiète pas mon frère, je vais marquer, c’est sûr.” Il m’a regardé et a dit : “ce mec est fou.” C’était pour me piquer au vif et je me disais : “je lui ai dit ça, je dois le faire.” Et c’est arrivé. »

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«Ça m’a fait mal de quitter le PSG»

La force mentale de Ramos pour rester performant malgré son statut n’a finalement pas suffi. L’ancien pensionnaire de Benfica a bien fini par plier bagage l’été dernier, mais il a dévoilé qu’il cherchait déjà à mettre les voiles dès le mercato hivernal 2026. « Je voulais quitter le PSG, mais en janvier, c’est toujours plus compliqué de partir. Ce n’était pas la meilleure option, même si je le souhaitais. Maintenant, je comprends mieux. J’en étais déjà à un stade où je ne voulais plus qu’une chose : partir. Le club a tout de suite refusé, car pour que je parte, il fallait qu’ils trouvent un remplaçant. Mais Luís Campos m’a assuré qu’il me laisserait partir cet été. Il m’a donné sa parole. Pendant la Coupe du Monde, j’étais en contact avec Jorge (Mendes, son agent, ndlr) et l’intérêt du Milan s’est manifesté. L’entraîneur Ruben Amorim est venu ici et m’a appelé. C’est aussi très important. Un jour, Jorge Mendes m’a appelé le matin et m’a dit : “L’affaire est conclue.” »

Délivré, Ramos va désormais tenter d’écrire un nouveau chapitre de sa carrière loin des Rouge et Bleu. Et s’il est heureux d’avoir enfin trouvé une place de titulaire ailleurs, le Lusitanien a tout de même avoué que cela lui avait coûté de quitter le groupe de Luis Enrique. « Ça m’a fait mal de quitter le PSG, car le groupe était très soudé. Il y avait les trois Portugais avec qui je passais tout mon temps. Les déplacements, les entraînements, les matchs, la sélection… Ils savaient que je voulais partir et, pour rigoler, ils me disaient de rester juste pour “l’ambiance”. Nous avons vécu ensemble des moments vraiment exceptionnels, comme on en trouve rarement dans une carrière. »