Cristiano Ronaldo explique son absence aux obsèques de Diogo Jota

Le 3 juillet dernier, on a appris la disparition tragique de Diogo Jota et de son frère André Silva dans un accident de voiture au Portugal. Deux décès qui ont bouleversé la planète football. Coéquipier de Jota en sélection portugaise, Cristiano Ronaldo avait publié un message touchant. Mais il s’était fait ensuite critiquer pour ne pas avoir assisté aux obsèques du joueur de Liverpool et de son frère. Ce jeudi, le quintuple Ballon d’Or a expliqué les raisons de son absence lors d’un long entretien accordé à Piers Morgan. « Pour deux raisons. On me critique beaucoup. Comme je le dis, je m’en fiche, car quand on a la conscience tranquille, on n’a pas à se soucier de ce que disent les gens. Mais une des choses que je ne fais plus, depuis la mort de mon père, c’est de retourner dans un cimetière. Je n’y suis jamais retourné. Et deuxièmement… vous connaissez ma réputation, partout où je vais, c’est le cirque. Je n’y suis pas allé non plus parce que si j’y étais allé, l’attention se porte sur moi et je ne veux pas de ce genre d’attention. On peut continuer à me critiquer… Je suis en paix avec ma décision. Je n’ai pas besoin d’être sous les projecteurs pour qu’on me voie… Je m’occupe des préparatifs, je pense à sa famille, je n’ai pas besoin d’être devant les caméras pour que les gens voient ce que je fais. Je travaille en coulisses, mon ami.»

Encore très ému, il est ensuite revenu sur ce jour tragique. « Je n’y croyais pas quand ils m’ont envoyé des messages. J’ai beaucoup pleuré… C’était un moment très, très difficile pour tout le monde : pour le pays, pour les familles, pour les amis, pour les coéquipiers, c’était dévastateur. Une nouvelle très, très, très triste… Ce fut un choc. Nous ressentons encore sa présence au sein de l’équipe nationale, lorsque nous enfilons le maillot, car Diogo était l’un des nôtres. C’était un type bien, un homme discret, et un bon joueur, comme vous le savez, mais très peu bavard… J’aimais beaucoup le rencontrer, partager avec lui de grands moments. C’était triste. J’ai eu l’occasion de parler avec leur famille et de leur apporter mon soutien, car… tout a basculé en un instant.»