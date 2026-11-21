Excellente opération pour Saint-Étienne. Les Verts se sont imposés à Reims ce samedi, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 2 (0-1). L’unique but de la rencontre fut l’oeuvre de Zuriko Davitashvili, auteur de sa deuxième réalisation de la saison en championnat trois minutes après son entrée en jeu à la place de Thierno Ballo (61e, 0-1).

La suite après cette publicité

Grâce à ce succès, l’ASSE conforte sa place de leader en Ligue 2 et garde ses distances avec Nancy, deuxième avec trois points de retard. Reims reste quatrième du championnat. Pour l’une des rares fois cette saison, le phénomène ivoirien Yaya Fofana est resté muet.