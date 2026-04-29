Knysna 2010 : Patrice Évra et Raymond Domenech vont enfin briser le silence

16 ans après le fiasco de Knysna lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, des vérités vont peut-être enfin éclater. Depuis plusieurs semaines, Netflix tease la sortie de son futur programme "Le bus : les Bleus en grève", annoncé dès janvier 2025. Ce documentaire, qui retracera les coulisses d’un des plus gros scandales du foot français, sera disponible à partir du 13 mai.

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Mais pour faire grimper la température, la plateforme de streaming vient de dévoiler un nouveau teaser mettant en scène des intervenants de marque : William Gallas, Bacary Sagna mais aussi Patrice Évra. Dans l’extrait, le dernier cité réclame des comptes à son sélectionneur de l’époque, Raymond Domenech. « Ça fait 15 ans que ça dure ce mensonge. Moi, j’ai pris mes responsabilités et j’aimerais que Raymond Domenech prenne les siennes », confie-t-il. Ça tombe bien : Domenech fera également partie du casting.