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Knysna 2010 : Patrice Évra et Raymond Domenech vont enfin briser le silence

Par Jordan Pardon
1 min.
Raymond Domenech en tribunes à Rennes @Maxppp

16 ans après le fiasco de Knysna lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, des vérités vont peut-être enfin éclater. Depuis plusieurs semaines, Netflix tease la sortie de son futur programme "Le bus : les Bleus en grève", annoncé dès janvier 2025. Ce documentaire, qui retracera les coulisses d’un des plus gros scandales du foot français, sera disponible à partir du 13 mai.

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Mais pour faire grimper la température, la plateforme de streaming vient de dévoiler un nouveau teaser mettant en scène des intervenants de marque : William Gallas, Bacary Sagna mais aussi Patrice Évra. Dans l’extrait, le dernier cité réclame des comptes à son sélectionneur de l’époque, Raymond Domenech. « Ça fait 15 ans que ça dure ce mensonge. Moi, j’ai pris mes responsabilités et j’aimerais que Raymond Domenech prenne les siennes », confie-t-il. Ça tombe bien : Domenech fera également partie du casting.

Pub. le - MAJ le
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