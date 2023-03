Mesut Özil raccroche les crampons

La suite après cette publicité

C’est l’un des meneurs de jeu les plus marquants de la dernière décennie qui raccroche les crampons. Mesut Özil, âgé de 34 aujourd’hui, a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur sur ses réseaux sociaux ce mercredi. L’international allemand (92 sélections, 23 buts) évoluait depuis cette saison à l’Istanbul Başakşehir, avec qui il avait pris part à seulement 187 minutes de jeu.

Plombé par les blessures, l’élégant gaucher avait effectué son retour sur les terrains le 18 janvier dernier. Au début du mois de février, il avait été titularisé lors de la défaite de son club face à Kayserispor (1-0), avant de céder sa place à la pause. Il n’avait plus disputé la moindre minute avant d’officialiser sa retraite ce mercredi. «Après mûre réflexion, j’ai pris la décision de me retirer du football. J’ai eu le privilège d’être un joueur professionnel pendant 17 ans et j’en serai éternellement reconnaissant. Mais lors des dernières semaines et des derniers mois, j’ai contracté de nombreuses blessures, c’est donc devenu clair pour moi qu’il fallait que je quitte le football. Ce fut une expérience inoubliable et riche en émotions et je veux remercier tous les clubs et les entraîneurs que j’ai côtoyés. (…) Merci à tous mes fans qui m’ont montré un soutien infaillible peu importe les circonstances et le club que je représentais», peut-on lire sur les réseaux sociaux du joueur.

Un palmarès avec peu d’équivalent et un talent démesuré

Considéré comme l’un des meilleurs meneurs de jeu de la dernière décennie, Mesut Özil aura cumulé une argenterie susceptible d’en faire pâlir d’envie plus d’un. Recruté par le Real Madrid en 2010 en provenance du Werder Brême, à la suite de sa Coupe du Monde avec l’Allemagne, le créateur aura remporté une Coupe du Roi en 2011, ou encore une Liga en 2012, saison au cours de laquelle il avait terminé meilleur passeur du championnat avec 17 offrandes. Deux ans plus tard, le natif de Gelsenkirchen était propulsé sur le toit du monde en remportant la Coupe du Monde avec l’Allemagne.

L’une des rares ombres au tableau de cette période ? Son départ à l’été 2013 pour Arsenal, qu’il repousserait certainement bien d’une année aujourd’hui, étant donné que le Real Madrid remportait la Ligue des Champions cette saison-là : l’un des rares trophées manquant à son palmarès XXL. Mais chez les Gunners, il aura su s’adapter en un clin d’œil, s’imposant comme l’un des tout meilleurs créateurs et passeurs de Premier League, en atteste sa saison 2015/2016 achevée en tant que meilleur passeur du championnat, avec 19 offrandes. Une performance qui n’avait plus été observable depuis Thierry Henry en 2003 (20 passes décisives et co-recordman à ce jour sur une saison, avec Kevin de Bruyne). Pas de trophée majeur remporté avec Arsenal, mais tout de même 4 FA CUP. La deuxième place en Premier League lors de la saison 2015/2016 restera certainement le grand regret de l’Allemand à Arsenal.

Sa fin de carrière a pris un mauvais pli, et les polémiques l’ont escortée

La longue traversée du désert de Mesut Özil aura pris sa source lors de la saison 2017/2018, lorsque l’Allemand apparaissait bien moins performant, à l’image de sa Coupe du Monde 2018 ratée avec l’Allemagne. Dans la foulée, Özil annonçait d’ailleurs prendre sa retraite internationale, évoquant avoir été victime de comportements racistes en raison de ses origines turques. Des propos réfutés par Manuel Neuer et qui auront fait couler beaucoup d’encre au pays, comme lorsqu’il se prenait en photo avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan la même année. Finalement, deux autres saisons chez les Gunners s’en suivront - que l’on qualifiera pudiquement de contrastées - avant de s’engager en 2020 à Fenerbahçe, en Turquie, son pays d’origine.

Un passage en dents de scie marqué d’une première saison plombée par les blessures, et ponctuée de seulement 11 petits matches. Durant la deuxième, le gaucher sera parvenu à reprendre des couleurs par bribes, marquant notamment 8 buts en Süper Lig. Mais la descente aux enfers de Mesut Özil s’est bien matérialisée cette saison, lors de son arrivée libre à Başakşehir. Au total, l’irrésistible gaucher aura disputé 737 rencontres au cours de sa carrière, marquant 137 buts et délivrant 246 passes décisives.