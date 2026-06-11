Maroc : pourquoi Nayef Aguerd est finalement forfait

C’est une information qui a fait trembler les supporters marocains ces dernières heures. Alors que le forfait d’Abde Ezzalzouli était déjà acté à 99 % (il a été remplacé par l’attaquant d’Angers Amine Sbaï), le staff marocain a aussi pris la décision d’écarter Nayef Aguerd. Le défenseur de l’OM apparaissait pourtant à l’entraînement collectif sur les dernières images publiées par la FRMF, et le staff avait espéré le remettre sur pied alors qu’il essayait de revenir rapidement après avoir traîné une blessure aux adducteurs tout au long de la saison. Il avait même été opéré pour espérer se soigner au mieux.

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Appelé dans la liste par Mohamed Ouahbi, qui avait conscience que son joueur ne serait pas à 100 % dès le début du Mondial 2026, le Marocain n’a donc pas réussi son défi de revenir rapidement. Selon nos informations, la décision de l’écarter pour la Coupe du Monde est une décision commune entre le joueur et le staff marocain. Avant même la liste, ils avaient ainsi convenu qu’Aguerd ne jouerait pas la compétition s’il n’était pas au moins apte à postuler à une place face au Brésil. Alors qu’il n’avait pas refoulé les pelouses lors de la préparation ni même intégré la feuille de match, il a donc été décidé de préserver le joueur et de miser sur un joueur à 100 %, à savoir Marouane Saadane, qui était réserviste. De son côté, le joueur ne voulait pas non plus risquer une nouvelle blessure ou rechute et estimait qu’il ne méritait pas d’être dans le groupe s’il n’était pas à 100 % de ses capacités. Avec une saison qui arrive et d’autres échéances qui arriveront avec le Maroc, le joueur a préféré ne prendre aucun risque pour sa santé et souhaite définitivement tourner la page des récents pépins physiques.