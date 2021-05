Liga : la dernière journée décalée au samedi à 18h

Après avoir analysé les résultats de la 37eme journée de Liga, et dans le but de préserver le suspens jusqu’au bout de la saison, la Liga a décidé de décaler toutes les rencontres qui auront un incident sur le classement général au samedi 22 mai à 18 heures.

Six matches de cette 38ème journée seront joués à 18h00 le samedi 22 mai 2021, tandis que Levante UD - Cádiz CF sera joué le vendredi 21 à 21h00 et Granada CF - Getafe CF et Séville FC - Deportivo Alavés, qui seront joués le dimanche 23 mai. Cette décision offrira notamment un jour de plus de repos à Villarreal avant la finale de Ligue Europa contre Manchester United.