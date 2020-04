Irlande du Nord : les barrages de l'Euro reportés, le sélectionneur s'en va

Il devait affronter la Bosnie-Herzégovine en demi-finales des barrages de qualification pour l'Euro 2020 à la tête de la sélection d'Irlande-du-Nord, avec l'espoir de rejoindre la finale. En cas de victoire, il aurait alors tenté de guider les siens vers le Championnat d'Europe, disputé cette année dans 12 pays. Il lui aurait fallu pour cela faire tomber le vainqueur de Slovaquie-République d'Irlande. Michael O'Neill n'aura finalement pas la chance de qualifier l'Irlande-du-Nord pour l'Euro. Il a quitté son poste de sélectionneur, mercredi.

La crise liée au coronavirus a finalement poussé l'UEFA à reporter les barrages, prévus au mois de mars, puis toute la compétition, initialement programmée du 12 juin au 12 juillet. Après une réunion avec ses 55 associations membres par visioconférence hier, il semble probable que l'instance dirigeante européenne reprogrammera les matches de barrage décidant des quatre dernières places à l'UEFA Euro 2020 en septembre. Engagé sur le banc de Stoke City depuis l'été dernier, O'Neill avait convenu de porter la double-casquette jusqu'à l'Euro. Nommé patron de l'Irlande du Nord en décembre 2011, il quitte le poste de sélectionneur après neuf années et avoir fait grimper la sélection nord-irlandaise de la 88e à la 36e place du classement FIFA.

💬 'It has been an honour and an enormous privilege to manage my country and I will treasure my time as manager of Northern Ireland forever' ⤵️ #GAWA #ThankYouMichael