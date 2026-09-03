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Barça : des nouvelles du blessé Jesse Bisiwu

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Bisiwu @Maxppp

Grosse frayeur mercredi soir. Lors d’un match de Coupe de Catalogne avec l’équipe B du Barça face à Sabadell, Jesse Bisiwu est sorti blessé. Il a dû être transporté sur une civière, et il a ensuite quitté le stade avec une grosse botte de protection. De quoi laisser craindre le pire pour le jeune ailier belge, arrivé à Barcelone il y a quelques semaines contre 10 millions d’euros.

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Comme l’indique Mundo Deportivo, il y a peut-être eu plus de peur que de mal. Les premiers tests réalisés par les médecins du club ont écarté toute blessure, et il s’agit d’un simple gros coup, avec une contusion. Les articulations de la cheville ne sont donc pas endommagées, et tout indique qu’il pourra reprendre le chemin de l’entraînement assez vite.

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