LdC : Paris veut garder ses joueurs en fin de contrat mais....

Qualifié pour le Final 8 de la Ligue des Champions dont les quarts de finale se dérouleront à Lisbonne entre le 12 et le 15 août, le Paris Saint-Germain devrait s'avancer avec un groupe amoindri. Ainsi, Thomas Meunier, Thiago Silva, Layvin Kurzawa, Edinson Cavani et Eric-Maxim Choupo Moting arrivent en fin de contrat à l'issue du moins de juin. Mais d'après L'Equipe, le PSG a toujours espoir de les prolonger en vue de cette compétition. L'objectif étant de finir la saison avec des joueurs qui ont marqué le club de leur passage. C'est aussi pour cela que le PSG ne souhaite pas prolonger Eric-Maxim Choupo Moting en vue de la Ligue des Champions.

Juridiquement en revanche, la loi stipule qu'un contrat de travail ne doit pas être inférieur à 12 mois et doit aller au terme de la saison sportive. Saison terminée en France suite à l'arrêt de la Ligue 1. Le gouvernement prévoit néanmoins de faire une ordonnance allant en ce sens avec la possibilité de mettre en place un avenant de trois mois. Celle-ci devra néanmoins être validée par la LFP et la FFF prochainement. Cependant, deux problèmes risquent de se poser. Tout d'abord, que se passera-t-il si un de ces joueurs libres se met d'accord avec un autre club avant la fin de la Ligue des Champions ? La seconde concerne Sergio Rico prêté par le Séville FC. Le club andalou pourrait ainsi rappeler son gardien prêté dès le 1er juillet et la fin de son prêt. Le casse-tête va se poser.