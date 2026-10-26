Ballon d’Or : la réaction dépitée de Lamine Yamal

Il avait, forcément, envie de gagner. Mais Lamine Yamal devra se contenter de la troisième place de ce Ballon d’Or 2026, puisqu’il termine derrière le gagnant Harry Kane, et derrière Kylian Mbappé. Et au moment de l’annonce du gagnant, le Catalan avait vraiment l’air déçu.

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La réaction de Lamine Yamal 🇪🇸 après l’annonce du #BALLONDOR 2026… 😕 https://t.co/xYAP4DIwie — Actu Foot (@ActuFoot_) October 26, 2026

Les images de la réalisation le montrent ainsi clairement dépité. Mais qu’il ne s’inquiète pas, le numéro 10 du FC Barcelone va avoir l’occasion d’en gagner plus d’un dans les années à venir !