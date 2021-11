MU : Paul Pogba comparé à Juan Sebastian Veron

Revenu à Manchester United en 2016, après quatre saisons passées à la Juventus, Paul Pogba semble avoir du mal à exploiter tout son potentiel. Malgré quelques coups d’éclat et des performances abouties, l’international français ne fait pas l’unanimité. Sa situation chez les Red Devils a été comparée à celle d’une ancienne grosse déception des Mancuniens : Juan Sebastian Veron. L’Argentin n’a finalement joué que deux saisons sous les ordres de Sir Alex Ferguson (2001-2003) , après être arrivé en provenance de la Lazio Rome contre un peu plus de 30 M€.

« Il est comme Pogba, Pogba est resté plus longtemps mais quand vous regardez Pogba, vous voulez qu'il fasse quelque chose de brillant à chaque fois et c'était pareil avec Veron, vous vouliez qu'il marque un but de 40 mètres ou fasse une passe de 60 mètres, c'était juste un peu trop rapide pour lui », a déclaré Micah Richards au podcast Match of the Day Top 10 de la BBC. Un avis partagé par Alan Shearer : « je suis tout à fait d'accord avec la comparaison avec Pogba. Je pense que tout le monde a regardé Veron et s'est dit "wow, quel joueur". 28 millions de livres, c'était beaucoup d'argent à l'époque et tout le monde attendait ça de lui chaque semaine. Ses capacités étaient à la hauteur. »