Liverpool : Jürgen Klopp annonce sa décision pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est la grande star de ce mercato d’été 2023. Dès demain, le Français sera officiellement mis en vente par le PSG, qui n’a pas réussi à le faire prolonger. Plusieurs clubs sont à l’affût, à l’image de Liverpool. Mais Jürgen Klopp a éteint les espoirs des supporters anglais au micro de Sky Germany.

Questionné au sujet de cette rumeur, l’Allemand a confié : «on en rigole (…) Je peux dire que je pense que c’est un très bon joueur. Mais le cadre financier ne nous convient pas du tout. Je ne voudrais pas gâcher l’histoire maintenant (…). Pour autant que je sache, il n’y a rien à faire. Mais il est possible que quelqu’un d’autre au club prépare quelque chose et veuille me surprendre. (…) Mais cela ne s’est pas produit depuis que je suis ici et ça fait 8 ans. Ce serait la première fois.» Ce serait une sacrée surprise, mais Klopp, qui a annoncé qu’il ne recruterait pas KM7 a priori, semble pessimiste.

