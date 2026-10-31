Le Ballon d’Or Harry Kane dans le dur, trois titulaires blessés : la sale soirée du Bayern Munich

Sur le papier, le Bayern Munich avait pourtant tout pour vivre une belle fête. Ce samedi, à l’occasion du Klassiker face au Borussia Dortmund, le club bavarois retrouvait son public avec une attraction toute particulière : Harry Kane. Sacré Ballon d’Or 2026, l’attaquant anglais a présenté son prestigieux trophée devant les supporters munichois, avant de retrouver les terrains avec l’ambition de poursuivre sur sa lancée. Mais le scénario a rapidement tourné au cauchemar pour les Bavarois. Moins inspiré qu’à son habitude, l’ancien buteur de Tottenham n’a pas réussi à peser autant qu’espéré sur la rencontre et a même manqué un penalty. Une soirée frustrante pour le nouveau meilleur joueur du monde, qui était particulièrement attendu après sa consécration individuelle. Et comme si cela ne suffisait pas, le Bayern a finalement concédé le match nul dans les toutes dernières secondes de la rencontre (2-2), laissant filer une victoire qui lui tendait les bras.

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Mais au-delà de ce résultat frustrant, c’est surtout l’état de l’infirmerie qui risque de donner des maux de tête au Bayern Munich. En l’espace d’une seule rencontre, le club allemand a perdu trois titulaires sur blessure. Le premier à avoir été contraint de quitter ses partenaires est Ismaël Saibari. Après avoir manqué un face-à-face avec le gardien adverse, l’international marocain a tenté de récupérer le ballon, mais s’est heurté au portier. Sur cette action, son genou et sa cheville ont subi une torsion inquiétante, le contraignant à céder immédiatement sa place. Quelques minutes plus tard, Serge Gnabry s’est à son tour retrouvé au sol, visiblement victime d’un problème musculaire. Incapable de poursuivre la rencontre, l’international allemand a également dû sortir. Et les mauvaises nouvelles ne se sont pas arrêtées là puisque Michael Olise a, lui aussi, été touché au cours de la partie avant de sortir sur blessure en demandant le changement. Trois coups durs majeurs pour le secteur offensif bavarois, alors que la gravité de ces blessures reste encore à déterminer.

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Une pléthore de blessures

Une véritable hécatombe qui intervient dans un contexte déjà particulièrement délicat pour le Bayern Munich. Car outre l’infirmerie remplie avec Luis Diaz, Manuel Neuer et Jamal Musiala, le club bavarois doit toujours composer avec l’absence de son entraîneur Vincent Kompany. Victime d’un malaise vendredi dernier au centre d’entraînement, le technicien belge avait été hospitalisé pendant cinq jours avant de pouvoir regagner son domicile mercredi. Les examens médicaux avaient révélé une méningite, survenue après une infection virale contractée quelques jours auparavant. Si son état de santé s’est amélioré, l’ancien défenseur de Manchester City n’est toujours pas en mesure de retrouver son poste sur le banc. Son adjoint anglais Aaron Danks continue donc d’assurer l’intérim, tandis que Kompany poursuit sa convalescence avec du repos et un traitement médical. Une situation forcément inhabituelle pour les joueurs bavarois, privés de leur entraîneur principal dans une période particulièrement chargée.

Entre la méforme inhabituelle de Harry Kane, les blessures successives de Saibari, Gnabry et Olise et cette égalisation concédée à la dernière seconde, le Bayern Munich aura donc connu une soirée particulièrement frustrante. Le nul face au Borussia Dortmund laisse un goût amer. Déjà privé de Vincent Kompany, le club allemand pourrait désormais devoir se passer de plusieurs éléments importants de son animation offensive. Les prochains examens médicaux seront donc scrutés avec attention pour connaître la durée d’indisponibilité des trois joueurs. En attendant, les Bavarois vont devoir rapidement digérer cette soirée et trouver des solutions pour éviter que cette accumulation de mauvaises nouvelles ne vienne perturber leur saison. Avec en plus la Ligue des Champions qui approche…