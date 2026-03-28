Amicaux : le Sénégal dompte le Pérou pour boucler sa belle journée

Ce samedi, le Sénégal recevait le Pérou dans une rencontre amicale qui se jouait dans un contexte particulier. Sacrés champions d’Afrique après une finale de CAN qu’ils ont remportée le 18 janvier dernier, les joueurs sénégalais ont été destitués de ce titre il y a dix jours après un recours du Maroc qui a été approuvé par la CAF suite aux débordements qui ont eu lieu lors de la dernière finale. Une décision qui a provoqué un tollé en Afrique et qui a poussé la Fédération à faire un recours auprès du TAS. En attendant le verdict du Tribunal arbitral du sport, les Lions de la Teranga ont fêté leur titre avec leurs supporters ce samedi. Dans un Stade de France presque à guichets fermés, les coéquipiers de Pape Gueye se sont livrés à une superbe communion avec le public malgré un contexte bizarre.

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Sur le pré, les hommes de Pape Thiaw ont fait leur travail. Après un début de rencontre maîtrisée des deux côtés du terrain, le Sénégal s’est octroyé ses premières occasions. Finalement, Nicolas Jackson a concrétisé la domination des siens juste avant la mi-temps. Trouvé sur un centre du très dynamique Ibrahim Mbaye, l’attaquant du Bayern Munich a ouvert le score (1-0, 41e). Au retour des vestiaires, les Sénégalais sont restés maîtres de leurs sujets et ont rapidement fait le break grâce à un Ismaïla Sarr autoritaire malgré un retour défensif rugueux (2-0, 54e). Après une fin de match assez enlevée avec des Péruviens parfois proches de relancer le match, le Sénégal a tenu bon et s’est offert un succès logique pour boucler une belle après-midi à Saint-Denis.