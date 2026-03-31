Coupe du Monde 2026 : l’Allemagne et l’Argentine se déchirent pour voler une pépite à l’Italie

À l’heure où les regards se tournent déjà vers la Coupe du Monde 2026, une bataille inattendue se joue en coulisses autour d’un nom encore discret pour le grand public, mais qui agite déjà plusieurs fédérations. Nicolò Tresoldi, attaquant de 21 ans de Bruges, s’impose comme l’une des révélations offensives de la saison en Jupiler Pro League. Avec 13 buts et 2 passes décisives en 30 rencontres de championnat, le jeune avant-centre confirme tout le potentiel qu’on lui prêtait depuis plusieurs années. Grand, mobile et doté d’un sens du but instinctif comme en Ligue des Champions où il a inscrit 3 buts et délivré 1 passe en 10 apparitions dont notamment contre l’AS Monaco et le FC Barcelone, il s’est progressivement installé comme un élément clé de l’attaque brugeoise. Mais au-delà de ses performances en club, c’est surtout son avenir international qui alimente les débats. Car Tresoldi se retrouve aujourd’hui au cœur d’une véritable lutte à trois entre l’Allemagne, l’Argentine et l’Italie, chacune espérant convaincre cette pépite de choisir définitivement son camp avant l’échéance mondiale de 2026.

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Le parcours du joueur explique en grande partie cette situation atypique. Né à Cagliari en Italie, Nicolò Tresoldi a pourtant grandi en Allemagne après le déménagement de sa famille à Hanovre à l’âge de 13 ans. C’est ici en Outre-Rhin que le futur chouchou du Stade Jan-Breydel a façonné son identité footballistique, intégrant très tôt le centre de formation des Roten avant d’exploser chez les professionnels. Son histoire familiale respire également le ballon rond avec son père, Emanuele Tresoldi, ancien défenseur passé notamment par l’Atalanta, qui lui a transmis très tôt la passion du jeu. Après avoir attiré l’attention de plusieurs recruteurs européens, l’attaquant a franchi un cap en rejoignant Bruges, où il poursuit sa progression à grande vitesse. International allemand chez les jeunes, l’attaquant sarde, sous contrat avec Bruges jusqu’en 2029, est aujourd’hui l’une des têtes d’affiche des Espoirs avec déjà 22 sélections et 10 buts, preuve de son efficacité et de sa régularité dans les compétitions internationales de jeunes. Nul doute que le prochain mercato peut s’annoncer mouvementé pour lui puiqsue son nom circule déjà dans l’actualité d’Arsenal, de l’AC Milan, du Borussia Dortmund et de Tottenham.

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Tresoldi, un joyau très convoité

Pourtant, rien n’est encore figé. L’Allemagne pensait tenir une future option offensive, mais l’Argentine s’est récemment invitée dans le dossier selon les informations de BILD. Grâce aux origines maternelles du joueur, la Fédération argentine a entamé des discussions préliminaires avec l’entourage du buteur. L’objectif pour les champions du monde emmenés par Lionel Messi est clairement d’attirer un talent offensif supplémentaire capable d’intégrer la rotation de l’Argentine dans les années à venir. Cette offensive rappelle d’autres cas récents de binationaux séduits par l’Albiceleste. « Tresoldi et Esposito, un duo d’avenir ? L’Italie, c’est l’Italie, mais il y a des années, j’ai fait le choix de jouer pour l’Allemagne. Ils m’ont ouvert la voie et je me suis immédiatement senti apprécié, même par la fédération. C’est important pour un joueur. Je n’ai jamais reçu d’appel de Coverciano, alors pour l’instant, je reste avec l’Allemagne. Est-ce que je m’attendais à un appel ? Honnêtement, oui. J’ai marqué deux buts en Ligue des Champions et j’aurais apprécié un appel, ne serait-ce que pour faire connaissance. Cela signifie que je devrai en faire encore plus. J’étais déçu d’éliminer l’Italie du Championnat d’Europe Espoirs, mais c’est le football», confiait-il dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. En Allemagne, certains observateurs commencent d’ailleurs à s’interroger sur la prudence du sélectionneur Julian Nagelsmann, qui n’a toujours pas offert de première convocation avec l’équipe première à Tresoldi malgré ses performances régulières et la recherche constante d’un numéro neuf efficace, à l’heure où Nick Woltemade et Niclas Füllkrug semblent être les deux seules pointes régulières de la Mannschaft. Pendant ce temps, l’Italie observe la situation avec un mélange d’espoir et d’inquiétude.

La Nazionale dispute justement ce soir un match capital face à la Bosnie-Herzégovine dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026, un rendez-vous que les Azzurri ne peuvent pas se permettre de manquer après deux absences consécutives. Outre Pio Esposito, l’Italie manque cruellement de jeunes attaquants capables d’apporter régularité et explosivité au plus haut niveau. Mateo Retegui, Gianluca Scamacca ou encore Lorenzo Lucca alternent les bonnes séquences et les périodes plus discrètes, laissant souvent Moise Kean bien seul pour porter l’attaque italienne. En ce sens, le profil de Tresoldi, qui rêve de Serie A et de l’AC Milan comme son idole Pippo Inzaghi, apparaît presque comme une évidence. « Je suis né à Cagliari un peu par hasard et j’ai grandi à Gubbio, où je jouais au tennis avec Luca Nardi et Flavio Cobolli. Lui a commencé par le football avant de se tourner vers le tennis, j’ai fait le chemin inverse en arrivant en Allemagne. J’ai intégré le centre de formation d’Hanovre et j’ai gravi tous les échelons jusqu’à l’équipe première. C’était formidable de faire mes débuts devant 40 000 personnes dans l’un des stades allemands les plus mythiques. Ce serait formidable de marquer un but avec le maillot de l’AC Milan, sur une passe décisive de Leão. Je l’ai rencontré une fois à San Siro. Je suis supporter de l’AC Milan, ça m’a fait très plaisir, c’était magnifique et inattendu. Milan est un rêve qui me pousse à travailler dur chaque jour. Je suis très heureux ici au Club Bruges, mais je sais que le chemin est encore long. Cependant, le rêve de jouer pour Milan est toujours présent en moi. J’y pense tous les matins dès que je me réveille». Reste à savoir si la Nazionale saura agir à temps pour empêcher l’Allemagne ou l’Argentine de lui subtiliser cette pépite avant que la route vers 2026 ne se referme définitivement. Pour le moment, la Squadra Azzurra a surtout les yeux rivés sur sa finale à Zenica pour mettre fin à 12 ans d’absence en Coupe du Monde.