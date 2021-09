JT Foot Mercato : la méthode de Jorge Sampaoli fait des jaloux

La suite après cette publicité

Cet été, nous avons vécu un mercato historique avec les transferts de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. un départ surprise au PSG pour la Pulga et un come-back historique à Manchester United pour CR7. Pour le moment, les deux cracks ne connaissent pas la même adaptation. Après une histoire d'amour avec le Barça qui a duré plus de 20 ans, Lionel Messi a rejoint le PSG un peu à contrecœur, en témoigne ses larmes lors de sa conférence d'adieu. Mais aujourd'hui, la page semble tournée pour la Pulga, qui donne l'impression d'être heureux et épanoui dans la Ville Lumière. Il a notamment retrouvé son copain Neymar et ses compatriotes sud-Américains qui lui ont grandement facilité son adaptation. En revanche sur le terrain, c'est un poil plus compliqué. En trois apparitions sous le maillot parisien, Léo Messi ne s'est toujours pas montré décisif. Une véritable anomalie pour le sextuple ballon d'or qui s'est même vu remplacer par Mauricio Pochettino face à l'Olympique Lyonnais.

Pour Cristiano Ronaldo, c'est tout le contraire ! Le Portugais déborde d'envie et d'ambition et semble retrouver une seconde jeunesse sous le maillot des Red Devils. Adoubé à chaque sortie par les supporters mancuniens qui ne cachent pas leur bonheur d'avoir retrouvé leur enfant prodige, CR7 leur rend plutôt bien. En trois rencontres, le Portugais a déjà trouvé le chemin des filets à quatre reprises ! Le quintuple ballon d'Or truste également la première place dans de nombreuses catégories en Premier League : tirs cadrés, tirs tentés, nombre de ballons touchés dans la surface ou encore les fameux expected goals. Des statistiques exceptionnelles pour le joueur de 36 ans qui a également été flashé à 32,54kmh face à West Ham !

L'OM de Sampaoli impressionne mais...

De son côté, l'OM de Jorge Sampaoli réalise un début de saison canon. Sa méthode commence à porter ses fruits, même si certains joueurs sont parfois déboussolés par ses choix. Dauphin du Paris Saint-Germain, l'OM impressionne par son jeu et la discipline des joueurs qui semblent adhérer au style que souhaite proposer le tacticien argentin. Néanmoins, tout n'est pas au beau fixe puisque sa communication fait grincer des dents chez certains joueurs. Sampaoli aime désarçonner ses adversaires en alignant rarement la même équipe d'un match à l'autre, mais également ses joueurs, à qui ils ne fournit aucune explication. S'il a l'habitude de faire tourner, une colonne vertébrale se dessine et certains joueurs comme le Brésilien Gerson, désigné comme son chouchou, serait scrutés de près.

Si Chelsea a tenté de recruter Marquinhos cet été, le PSG s'est lui lancé à la poursuite de N'golo Kanté. Selon nos informations, les Rouge-et-Bleu ont en effet demandé à Chelsea quelles seraient les conditions pour un transfert de N'Golo Kanté (30 ans). Le PSG avait entamé les discussions préliminaires avec l'international tricolore (50 sélections, 2 réalisations) avant que les Blues ne ferment catégoriquement la porte. Les Londoniens n'ont pas souhaité donner suite à la demande parisienne. Il faut dire que, depuis plusieurs mois maintenant, les pensionnaires de Stamford Bridge entendent plutôt prolonger le bail du champion du monde 2018. Le club de la capitale devra encore patienter avant de s'offrir le milieu de terrain dont il rêve !