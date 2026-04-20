Real Madrid : Arbeloa revient sur l’expulsion polémique de Camavinga

Le Real Madrid n’a plus rien à jouer, si ce n’est la Liga, qui est quasiment déjà perdue puisque les Merengues comptent 9 points de retard sur le FC Barcelone. Présent ce lundi matin en conférence de presse avant le match face à Alavés, qui se déroulera ce mardi au Santiago-Bernabéu, Álvaro Arbeloa est revenu sur l’expulsion polémique d’Eduardo Camavinga face au Bayern Munich en Ligue des Champions.

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« Il est déçu, comme tout le monde. C’était clairement une grave erreur de l’arbitre. Il est évident qu’il ignorait qu’il avait déjà un carton. Je pense que c’est une faute très grave. Et même sans carton, cela désavantage considérablement un joueur dans un match comme celui-ci. Camavinga est déçu car il sait combien la Ligue des Champions est importante pour le Real Madrid. Il a toute ma confiance, celle du club et l’affection des supporters, et j’espère qu’il restera parmi nous encore de nombreuses années », a déclaré le technicien espagnol devant la presse. De quoi grandement rassurer l’ancien joueur du Stade Rennais.