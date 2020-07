OL : Rudi Garcia rappelle à l'ordre ses troupes

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais n'est pas encore prêt. Après l'arrêt de la saison de Ligue 1 le 13 mars dernier et plusieurs mois à suivre un programme spécifique, les Gones ont repris l'entraînement le 8 juin. Les hommes de Rudi Garcia ont travaillé d'arrache-pied avec pour objectif d'être prêts pour deux rendez-vous capitaux, à savoir la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG (31 juillet) et le huitième de finale retour de l'UEFA Champions League face à la Juventus (7 août). Ainsi, pour peaufiner leur préparation, les pensionnaires du Groupama Stadium ont affronté Port Valais (victoire 12-0) puis Nice (victoire 1-0) en amicaux. Jeudi soir, ils ont poursuivi leur programme en affrontant les Rangers lors du Trophée Véolia organisé par l'OL. Et les Olympiens se sont inclinés 2 à 0. Après une bonne entame, ils ont été surpris par les Ecossais et sont parfois retombés dans leurs travers, manquant notamment d'équilibre dans le jeu et d'organisation. En conférence de presse, Rudi Garcia a analysé la défaite des siens.

La déception de Garcia

«On a bien démarré, on a même très bien démarré. Il y a eu de bons mouvements. Mais on n'a peut-être pas fait les bons choix devant les buts. Après, on a pris ce premier but sur un coup de pied arrêté où on a été déficient sur la gestion des détails et ça montre qu'on a besoin que tout le monde défende à 100% (...) J'aurais préféré que les Glasgow Rangers restent à onze car après ils se replient encore plus et que ça ferme encore plus les espaces. Mais c'est comme ça, c'était une décision qui a fait qu'on a joué en supériorité numérique et qu'on n'en a pas profité. Donc ça arrivera peut-être lors des prochains matches. Il faudra être meilleurs que ça sur la gestion de la supériorité numérique, notamment sur le fait d'amener des centres et d'être mieux positionnés dans la surface de réparation ».

Puis le technicien français a pointé les manques de son équipe. «On n'a pas été efficace dans les zones de vérité, notamment dans les deux surfaces que ce soit la nôtre puisque l'on a pris deux buts pratiquement sur les deux occasions ou situations écossaises. Je trouve que dans la surface adverse on n'a pas été très efficace non plus. On a manqué de détermination comme dans la nôtre. On a eu plein de situations pour marquer et on ne l'a pas fait. Maintenant, on sait aussi qu'on est en pleine préparation, qu'on travaille dur. On s'est encore entraîné ce matin et les joueurs n'ont pas l'énergie nécessaire pour bien évoluer. Ce qui est intéressant, c'est que ça me permet de tirer des enseignements et délivrer aussi des messages au groupe sur le fait de gérer les détails. Sur le premier but, c'est un coup de pied arrêté, on se fait éliminer facilement, on anticipe alors qu'on ne doit pas le faire. Ce sont plein de choses. Il vaut que ça arrive maintenant que lors des finales que l'on va jouer».

L'OL manque toujours d'équilibre

Puis, il a confié : «On est toujours déçus de perdre, bien évidemment. Quand on est l'Olympique Lyonnais, on ne doit pas perdre, on n'aime pas perdre. Mais on va se concentrer sur le prochain match. La préparation est faite de telle sorte que les matches sont à 48 heures les uns des autres. Du coup, l'équipe qui jouait samedi ne pouvait pas jouer ce soir car sinon on s'expose à des blessures. L'objectif n'est pas d'arriver avec des blessés sur la finale de la Coupe de la Ligue et le huitième de finale de la Ligue des Champions. Ca permet, sur cette semaine, à tout le monde d'avoir du temps de jeu. Pour moi, c'es riche d'enseignements. Il vaut mieux voir les choses maintenant, pour voir s'il y a des possibilités de faire confiance à certains sur certains postes, même sur les coups de pieds arrêtés. On a eu une position ce soir qui était un peu inhabituelle pour certains et ça me permettra de ne pas leur redonner la même fonction sur des matches importants.»

Il poursuit : «Si on veut marquer des buts et ne pas en prendre, il faut être plus déterminés dans les zones de vérité, que ce soit derrière et devant. Ça m'a permis de voir aussi certaines associations, de voir comment l'équipe est équilibrée (...) Ce n'est pas un énorme chantier (la récupération) mais effectivement, ce n'est pas parce qu'on empile les joueurs offensifs qu'on va gagner les matches plus facilement. On a du talent devant, mais je vous l'ai toujours dit, il faut une équipe qui ait de l'équilibre. Ce soir (hier), ce n'est pas qu'on en a manqué, c'est qu'on a aussi fait quelques erreurs individuelles derrière ou quelques erreurs défensives plus qu'individuelles. Et devant, là où on a une force de frappe importante, on n'a pas été en capacité de marquer. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on est au niveau où on veut être (...) Après ce tournoi, on va ensuite travailler en effectif réduit pour le match contre Paris en finale de la Coupe de la Ligue». Les joueurs de l'OL sont prévenus, le match de samedi face au Celtic sera très important pour permettre à Rudi Garcia d'y voir plus clair.