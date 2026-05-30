PSG : l’énorme joie de Marquinhos après le back-to-back en Ligue des Champions

C’est fait. Le PSG a encore écrit un peu plus l’histoire du football en remportant sa deuxième Ligue des champions. Et cerise sur le gâteau, le club a donc réalisé le back-to-back en battant cette fois Arsenal en finale après une séance de tirs au but (1-1, 4-3 aux t.a.b). Juste après la rencontre, au micro de Canal+, le capitaine Marquinhos a laissé éclater sa joie après ce nouveau sacre.

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«C’est une émotion différente, on est passé de 0 à 2 en un an avec le back to back. Depuis le premier jour, on a montré qu’on voulait la gagner. Le coach avait dit en début de saison que c’était dur de gagner, encore plus deux fois de suite, qu’il fallait se remettre dans le truc. C’était ça l’objectif de la saison. On avait une équipe complète, on l’a montré encore aujourd’hui. Même les entrants ont fait le boulot, Ramos, Beraldo, même en allant tirer les tirs au but. L’ambiance au Parc devait être incroyable. Merci Paris, profitez bien avec modération, ne faites pas le bordel !»