JT Foot Mercato : les galères de Manchester United pour trouver son coach

Discussions entre Manchester United et Mauricio Pochettino

Ole Gunnar Solskjær évincé, c'est Michael Carrick qui assurera l'intérim sur le banc de Manchester United. Car pour l'heure, la quête au successeur du tacticien norvégien est pour le moins compliquée. Pourtant, ce ne sont pas les noms ronflants qui manquent. Zinedine Zidane (libre), Brendan Rodgers (Leicester), Erik ten Hag (Ajax), Luis Enrique (Espagne) ont tous été cités dans la presse anglaise, mais aucun d'eux ne semble vraiment motivé à l'idée de relever le challenge. Tout le contraire de Mauricio Pochettino qui est pourtant lié avec le PSG jusqu'en 2023. Ce matin, on vous expliquait dans la revue de presse que le technicien argentin ne serait pas insensible à cette opportunité. Il serait même partant, et tant pis pour Paris. D'ailleurs, d'après nos informations, il y aurait bien des discussions entre lui et les dirigeants de Manchester United ! Reste maintenant sur quoi aboutiront ces tractations...

L'OL prend cher

Ce devait être un soir de fête. Mais l'Olympico a tourné court hier après que Dimitri Payet ait été touché par une bouteille en pleine tête. Le match arrêté, la LFP s'est rapidement emparé de l'affaire en convoquant une réunion d'urgence. Et la LFP a communiqué sur les sanctions. Les matches au Groupama Stadium se joueront dans un huis clos total, à titre conservatoire. Jusqu'à ce que la Commission de discipline ne rendre son verdict sur ce dossier, le mercredi 8 décembre 2021...

Renato Sanches revient sur son départ avorté au Barça

Auteur d'un exercice 2020-2021 de haute facture avec le LOSC, Renato Sanches a fait l'objet de nombreuses convoitises. Le Barça était notamment très intéressé par ses services. Mais sa blessure a fait capoter un potentiel transfert. « Cet été, beaucoup de clubs ont appelé Lille. Et puis, il y a eu cette blessure et j'ai compris que je resterais ici. Depuis, je suis focus sur Lille. Je suis content d'être là », a-t-il confié lors d'un entretien à L'Équipe.