UEFA Europa League

Celta-LOSC : l’énorme bourde d’Alexsandro… après 35 secondes

Par Maxime Barbaud
1 min.
Alexsandro avec le LOSC @Maxppp
Celta Vigo 2-1 Lille

Difficile de faire pire pour débuter une rencontre. En déplacement du côté du Celta de Vigo pour cette 7e journée de Ligue Europa, le LOSC a encaissé le but de l’ouverture du score après 35 secondes de jeu seulement.

CANAL+ Foot
🤦‍♂️ CATASTROPHE...

Lille encaisse un but au bout de 30secondes de jeu, suite à une erreur de relance 🥶

#CLTLIL｜ #UEL
Pire encore, c’est en grande partie l’oeuvre d’Alexsandro. Iglesias interceptait la passe manquée dans sa propre surface du Brésilien. Iago Aspas en a profité pour surgir et servir Swedberg sur un plateau.

