Celta-LOSC : l’énorme bourde d’Alexsandro… après 35 secondes
Difficile de faire pire pour débuter une rencontre. En déplacement du côté du Celta de Vigo pour cette 7e journée de Ligue Europa, le LOSC a encaissé le but de l’ouverture du score après 35 secondes de jeu seulement.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 21:17
Lille encaisse un but au bout de 30secondes de jeu, suite à une erreur de relance 🥶
Pire encore, c’est en grande partie l’oeuvre d’Alexsandro. Iglesias interceptait la passe manquée dans sa propre surface du Brésilien. Iago Aspas en a profité pour surgir et servir Swedberg sur un plateau.
Ligue Europa : Lille chute à Vigo et jouera son avenir européen contre Fribourg, Nice sauve l’honneur
