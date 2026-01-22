Celta-LOSC : l’énorme bourde d’Alexsandro… après 35 secondes

Difficile de faire pire pour débuter une rencontre. En déplacement du côté du Celta de Vigo pour cette 7e journée de Ligue Europa, le LOSC a encaissé le but de l’ouverture du score après 35 secondes de jeu seulement.

Pire encore, c’est en grande partie l’oeuvre d’Alexsandro. Iglesias interceptait la passe manquée dans sa propre surface du Brésilien. Iago Aspas en a profité pour surgir et servir Swedberg sur un plateau.