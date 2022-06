Chelsea : Romelu Lukaku est prêt à tout pour revenir à l'Inter mais...

Une interview qui avait fait couler beaucoup d'encre. En décembre dernier, quelques jours après Noël, Romelu Lukaku avait envoyé une énorme bombe au cœur d'un entretien accordé à Sky Italia. Pas content de sa situation sous les ordres de Thomas Tuchel, le Belge avait surtout affirmé qu'il souhaitait revenir à l'Inter prochainement : « je pense que tout ce qui s’est passé l’été dernier n’était pas censé se passer comme ça... Comment j’ai quitté l’Inter, comment j’ai quitté le club, comment j’ai communiqué avec les fans de l’Inter. J’ai toujours dit que j’avais l’Inter dans mon cœur. J’espère vraiment du fond du cœur revenir à l’Inter non pas à la fin de ma carrière, mais quand je serai encore au plus haut niveau pour gagner plus ensemble. »

Des déclarations fracassantes qui avaient secoué les Blues et toute la planète football. Résultat, l'attaquant aujourd'hui âgé de 29 ans avait été écarté par l'ancien entraîneur du Paris SG avant de revenir sur le devant de la scène en deuxième partie de saison. Oui mais voilà, la saison 2021/22 est désormais terminée et l'avenir du principal concerné revient sur la table, alors que son contrat avec Chelsea court jusqu'en 2026. Mais de son côté, l'ancien Nerazzurro s'est exactement ce qu'il veut. Comme le rapportent Sky Sports ou encore La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, Romelu Lukaku veut tout faire pour revenir chez les pensionnaires de San Siro lors du mercato estival 2022.

Chelsea demande une fortune pour Lukaku

Le quotidien au papier rose ajoute que le Diable Rouge (102 sélections, 68 buts), sorti sur blessure vendredi soir lors du match Belgique-Pays-Bas, est prêt à baisser considérablement son salaire pour revenir en Lombardie. Alors qu'il touche environ 15 millions d'euros à l'année, Romelu Lukaku pourrait diviser ses émoluments par deux. Mais malheureusement, l'affaire n'est pas aussi simple. Les deux médias rapportent que le joueur va devoir bien négocier avec ses dirigeants actuels, pas forcément pour à l'idée de le voir partir. Si un prêt est évoqué, Chelsea semble pour le moment un peu trop gourmand.

La Gazzetta dello Sport balance en effet le souhait des Blues pour cette opération : un prêt payant de 25 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire fixée à 76M€ ! Des chiffres qui donnent le tournis mais Chelsea souhaite certainement ne pas perdre de l'argent, presque un an après avoir dégainer environ 113 millions d'euros pour s'attacher les services du Belge. Si Romelu Lukaku a très envie de revenir à l'Inter, l'opération s'annonce donc plus que complexe et les négociations risquent d'être bien compliquées.