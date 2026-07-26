Le prix fou demandé par le PSG pour Bradley Barcola !

Bradley Barcola ne prolongera pas au Paris Saint-Germain. C’est l’information de ce dimanche 26 juillet, comme révélé par nos confrères de L’Équipe. Lié au club de la capitale jusqu’en juin 2028, l’ancien Lyonnais estime, en effet, que sa situation ne lui offre pas suffisamment de garanties pour l’avenir malgré une proposition salariale juteuse.

La suite après cette publicité

En quête d’un nouveau défi, l’ailier parisien ne manquera, quoi qu’il en soit, pas de prétendants. En effet, Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich se sont déjà positionnés mais le joueur de 23 ans donnerait lui sa préférence aux Reds. Pour boucler une telle opération, le club de la Mersey devra, malgré tout, sortir le chéquier.

La suite après cette publicité

Liverpool sait à quoi s’en tenir

En effet, selon les dernières informations de RMC Sport, le club parisien a fixé un prix très élevé en cas de transfert, à savoir 170 millions d’euros pour le demi-finaliste de la Coupe du Monde. Une somme qui s’explique notamment par les énormes chèques signés par Chelsea pour recruter Morgan Rogers (138M€) et par Manchester City pour Elliot Anderson (135M€).

Un montant qui confirme également la nouvelle stratégie adoptée par les doubles champions d’Europe sur le marché des transferts avec une capacité à réaliser de très belles plus-values. Pour rappel, Barcola était arrivé dans la Ville Lumière à l’été 2023 en provenance de l’OL contre un chèque de 45 millions d’euros et a, jusqu’à présent, inscrit 39 buts (37 passes décisives) en 152 matches toutes compétitions confondues avec le PSG.