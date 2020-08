Real Madrid : Ramon Calderon évoque la situation délicate de Gareth Bale

Décidément, les spéculations autour de la situation de Gareth Bale font jaser ces derniers mois et ne devraient pas s’arrêter d’aussitôt. Dans un entretien accordé à la BBC, l’ancien président du Real Madrid, Ramon Calderon, a évoqué la situation plus que délicate du Gallois au sein du club merengue, précisant qu’un prêt serait la meilleure solution pour les deux parties.

«S’il ne veut pas baisser son salaire, ce qui pourrait se comprendre, ils devront trouver un autre moyen. Le coach ne compte pas sur lui. Si Zidane reste au Real, ce que je pense certain, alors il (Bale) devra trouver une autre solution... Cela ne me surprendrait pas s’ils le laissaient partir en prêt tout en prenant en charge une partie de son salaire.» Une chose est sûre, les deux parties vont devoir rapidement trouver un terrain d’entente, au risque de voir le Gallois prendre place sur le banc toute la saison prochaine et donc coûter une fortune au club madrilène pour celui qui est devenu indésirable au sein de la Casa Blanca.