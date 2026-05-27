Menu Rechercher
Commenter 27
Ligue 1

PSG : Ousmane Dembélé a remporté un autre trophée individuel

Par Valentin Feuillette
3 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Ousmane Dembélé a de nouveau été distingué en remportant le trophée de joueur de la saison 2025/2026 en Ligue 1 lors du vote organisé par Transfermarkt. Déjà lauréat l’an passé, l’attaquant du Paris Saint-Germain confirme son statut malgré un temps de jeu limité, avec 10 buts et 7 passes décisives en 22 matchs.

La suite après cette publicité

Il devance de peu son coéquipier Vitinha et plusieurs révélations du championnat comme Mamadou Sangaré ou Estéban Lepaul. Ce nouveau sacre illustre la domination du PSG dans les distinctions individuelles en Ligue 1, où le club parisien reste largement représenté au palmarès ces dernières saisons.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (27)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier