PSG : Ousmane Dembélé a remporté un autre trophée individuel

Ousmane Dembélé a de nouveau été distingué en remportant le trophée de joueur de la saison 2025/2026 en Ligue 1 lors du vote organisé par Transfermarkt. Déjà lauréat l’an passé, l’attaquant du Paris Saint-Germain confirme son statut malgré un temps de jeu limité, avec 10 buts et 7 passes décisives en 22 matchs.

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Il devance de peu son coéquipier Vitinha et plusieurs révélations du championnat comme Mamadou Sangaré ou Estéban Lepaul. Ce nouveau sacre illustre la domination du PSG dans les distinctions individuelles en Ligue 1, où le club parisien reste largement représenté au palmarès ces dernières saisons.