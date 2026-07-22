Álex Moreno est très courtisé en Liga

Nous vous parlions il y a quelques jours de l’intérêt d’Orlando City pour Álex Moreno. La nouvelle équipe d’Antoine Griezmann a même formulé une offre au latéral gauche. Celui-ci n’a pas encore décidé de son avenir. Selon nos informations, le joueur de Gérone, qui est relégué en 2e division, conserve une grosse cote en Liga.

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Le Deportivo La Corogne est en passe d’envoyer une première offre au club catalan, alors que le Rayo Vallecano et Osasuna ont affiché un certain intérêt pour lui. À 33 ans, son expérience pourrait faire du bien à une équipe de seconde partie de tableau et la lutte pour le maintien. Il lui reste encore un an de contrat avec les Blanquivermells.