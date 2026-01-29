La presse française fracasse l’OM après son élimination grotesque !

C’est un scénario qui ne pouvait probablement n’arriver qu’à l’OM. Ce mercredi soir, le club phocéen avait son destin en main pour se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Mieux encore, au coup d’envoi, on ne parlait même pas d’une possible élimination tant cela aurait relevé d’un improbable coup du sort. Car même en cas de défaite, l’OM devait attendre des exploits des équipes derrière elle pour connaître un fiasco. Pour preuve, avant cette ultime journée, l’OM avait 94,6% de chance de se qualifier pour les barrages.

Mais c’était sans compter sur la prestation marseillaise et un alignement des planètes désormais devenu mémorable. Sur le terrain, après sa lourde défaite face à Liverpool lors de la dernière journée (0-3), les Phocéens ont encore livré une prestation indigne et très décevante. Face à Bruges, qui jouait aussi sa qualification et qui était même derrière l’OM au coup d’envoi, les Marseillais ont sombré avec un niveau affligeant et concédé une nouvelle défaite sévère (0-3). Et même comme ça, jusqu’à la dernière seconde du multiplex, Marseille était encore dans les 24 premiers. Mais c’était sans compter sur Benfica qui a arraché une victoire (4-2) face au Real Madrid grâce à son gardien Trubine à la 90e+8. Et le but a permis de passer devant avec un meilleur goal average et donc d’éliminer l’OM.

L’OM déçoit !

Ce scénario grotesque va laisser des traces alors que le directeur sportif Medhi Benatia a qualifié la soirée marseillaise de «merde, honteuse». Ce jeudi matin, l’OM n’est clairement pas épargné. «Ridicules», titre ainsi La Provence dans son édition du jour. Le quotidien local, dans ses pages intérieurs, y va fort : «pitoyable de bout en bout», «un cauchemar cruel mais mérité». Quatre joueurs sont aussi ciblés pour leur prestation à savoir Rulli, Kondogbia, Medina et Hojbjerg. «Rulli se gaufre encore… Le calvaire de Medina, Kondo-Hojbjerg aux abois.»

De son côté, le journal L’Equipe a aussi des mots forts. «Quel fiasco» écrit le quotidien français sur sa Une avant d’évoquer un «OM sans défense», «terrassé par Trubin» ou encore «leur pire blague» dans ses pages intérieurs. «Catastrophiques dès le coup d’envoi, les Marseillais pensaient se qualifier malgré leur piteuse défaite», écrit L’Equipe. «Le Phocéen» évoque une défaite «ni injuste, ni malchanceuse. Elle est inqualifiable. Comme le fut, en son temps, la fameuse remontada subie par Paris à Barcelone en 2017. Même mot, même sidération, même sentiment de honte publique. L’OM s’est disqualifié lui-même. Par son attitude, par son contenu, par ses choix». Le quotidien local lyonnais Le Progrès évoque aussi un «OM qui a tout perdu tout seul» alors que Le Parisien parle d’un «Marseille naufragé et éliminé». Bref, la nouvelle défaite marseillaise n’est pas passée inaperçue et va laisser des traces. Car ce nouveau fiasco en C1 risque encore de faire jaser pendant un moment…