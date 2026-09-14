Sénégal : la date de la présentation et de la première liste de Patrick Vieira est tombée

Le 18 août dernier, la fédération sénégalaise annonçait que Patrick Vieira était le nouveau sélectionneur des Lions de la Teranga. Depuis, silence radio. Un mois après l’annonce officielle, le champion du monde 1998 avec la France va enfin être officiellement présenté aux médias. Ce sera également l’occasion pour l’ancien coach du New York City FC d’annoncer sa première liste. Une liste dans laquelle ne figurera pas le gardien Édouard Mendy qui a annoncé sa retraite nationale.

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Le nouveau sélectionneur des Lions, Patrick Vieira, tiendra une conférence de presse ce vendredi 18 septembre au Stade Léopold Sédar Senghor.



À cette occasion, il dévoilera la liste des joueurs retenus pour les prochaines échéances de l’équipe nationale du Sénégal. #Gaindeyi pic.twitter.com/TnyIwrTSrv — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) September 14, 2026

«La Fédération Sénégalaise de Football informe les professionnels des médias, le public sportif ainsi que l’opinion nationale et internationale que la cérémonie officielle de présentation de Monsieur Patrick Vieira, nouveau sélectionneur de l’Équipe Nationale A, se tiendra le vendredi 18 septembre 2026 à 10h30 GMT, dans la salle de conférence de presse du Stade Léopold Sédar Senghor, à Dakar. Au cours de cette cérémonie, le sélectionneur national rendra publique la liste officielle des joueurs convoqués pour la prochaine fenêtre internationale, préparatoire et compétitive, qui comptera les rencontres suivantes :