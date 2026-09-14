Menu Rechercher
Commenter 8
Officiel

Sénégal : la date de la présentation et de la première liste de Patrick Vieira est tombée

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Patrick Vieira @Maxppp

Le 18 août dernier, la fédération sénégalaise annonçait que Patrick Vieira était le nouveau sélectionneur des Lions de la Teranga. Depuis, silence radio. Un mois après l’annonce officielle, le champion du monde 1998 avec la France va enfin être officiellement présenté aux médias. Ce sera également l’occasion pour l’ancien coach du New York City FC d’annoncer sa première liste. Une liste dans laquelle ne figurera pas le gardien Édouard Mendy qui a annoncé sa retraite nationale.

La suite après cette publicité

«La Fédération Sénégalaise de Football informe les professionnels des médias, le public sportif ainsi que l’opinion nationale et internationale que la cérémonie officielle de présentation de Monsieur Patrick Vieira, nouveau sélectionneur de l’Équipe Nationale A, se tiendra le vendredi 18 septembre 2026 à 10h30 GMT, dans la salle de conférence de presse du Stade Léopold Sédar Senghor, à Dakar. Au cours de cette cérémonie, le sélectionneur national rendra publique la liste officielle des joueurs convoqués pour la prochaine fenêtre internationale, préparatoire et compétitive, qui comptera les rencontres suivantes :

  • Mozambique vs Sénégal : Vendredi 25 septembre 2026, au Estádio Nacional do Zimpeto, Maputo (Mozambique) - Qualifications CAN
    Total Energies 2027.

  • Éthiopie vs Sénégal : Mardi 29 septembre 2026, au Bahir Dar Stadium, région d’Amhara (Éthiopie) - Qualifications CAN Total Energies 2027.

  • Sénégal vs Comores : Dimanche 04 octobre 2026, à l’Orange Vélodrome, Marseille (France) - Match amical international.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Sénégal
Patrick Vieira

En savoir plus sur

Sénégal Flag Sénégal
Patrick Vieira Patrick Vieira
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier