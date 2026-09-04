OM : Tochukwu Nnadi a pris une décision lourde de sens

Tochukwu Nnadi a pris une décision risquée pour tenter de retrouver rapidement les terrains avec l’OM. Touché au genou droit lors de la défaite à Monaco, le milieu nigérian de 23 ans souffre d’une grave blessure, possiblement d’une rupture des ligaments croisés, qui aurait normalement nécessité une opération et plusieurs mois d’absence. Mais selon La Provence, le joueur a choisi, en concertation avec son entourage et le staff médical marseillais, de suivre un protocole différent. « Beaucoup lui conseillaient de se faire opérer immédiatement. C’était sans doute l’option la plus sûre, mais cela impliquait aussi de s’éloigner du terrain et de l’équipe pendant plusieurs mois. Nous avons pris une autre décision », explique son agent Timur Daguev. L’objectif est désormais de permettre à Nnadi de revenir beaucoup plus rapidement, potentiellement après la prochaine trêve internationale, même si son entourage reconnaît les risques liés à cette décision.

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Recruté l’hiver dernier en provenance de Zulte Waregem, Nnadi espérait profiter de cette saison pour s’imposer davantage à Marseille, notamment après le départ de Quinten Timber à Crystal Palace. Son agent assure que cette situation a également pesé dans sa réflexion : « Il ne peut pas abandonner le club à un moment pareil. » Le Nigérian et son entourage savent toutefois que ce choix pourrait s’accompagner de douleurs et de complications. « Nous sommes conscients des risques. Nous savons que ce ne sera pas facile. Mais c’est la décision de Nnadi », poursuit Daguev. Le joueur a lui-même adressé un message aux supporters marseillais : « Si je peux fouler la pelouse, je donnerai 200 %. Je me battrai pour chaque ballon, chaque mètre, chaque minute. » Une volonté de revenir rapidement alors que l’OM devra gérer plusieurs compétitions et possède déjà un milieu de terrain fragilisé par les blessures.