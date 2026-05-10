LdC : Thilo Kehrer envoie un message fort au PSG avant la finale

Présent en conférence de presse avant le choc de Ligue 1 entre l’AS Monaco et le LOSC, Thilo Kehrer est revenu sur les performances de son ancien club, le Paris Saint-Germain. L’international allemand a salué la capacité de réaction du PSG face aux contraintes du calendrier et à l’enchaînement des saisons à haute intensité. « Ce qui est le plus impressionnant, je pense, c’est de voir comment ils ont réagi face aux circonstances. Et faire quasiment deux saisons d’affilée sans avoir eu de repos, de vacances entre les deux saisons, avec tous les matchs qu’ils ont joués. Je pense que sur les deux dernières années, c’est l’équipe qui a joué le plus de matchs dans toute l’Europe », a-t-il expliqué.

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Dans la continuité, le défenseur monégasque a également insisté sur la dimension collective et l’importance du parcours parisien pour le football français, tout en affichant son soutien pour la finale de Ligue des Champions à venir. « Mais c’est sûr qu’ils doivent être en haut de ce classement. Et avoir cette même envie, la même ambition et surtout la même force collective, c’est extraordinaire, déjà pour eux, mais aussi pour la France, avoir le PSG qui en Europe, montre de très belles choses. Je pense que c’est bien pour le football français. Et moi je souhaite qu’ils gagnent cette deuxième Ligue des Champions », a-t-il ajouté avec conviction. Les supporters parisiens apprécieront.