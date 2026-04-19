OL : les mots forts de Clinton Mata pour Endrick

Buteur et passeur décisif lors de la victoire de l’OL face au PSG (2-1), Endrick a livré un très grand match. Crédité d’un 7,5 par la rédaction FM, le Brésilien a fait très mal à la défense parisienne. Loué par son entraîneur au coup de sifflet final, le joueur prêté par le Real Madrid a également été félicité par ses coéquipiers, à commencer par Clinton Mata.

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«Endrick nous a lancé, c’est un jeune joueur avec beaucoup de qualité, il a encore pas mal de choses à apprendre mais il fait le maximum pour l’équipe, c’est sa première saison où il joue pas mal de matches donc c’était aussi important pour lui qu’il soit décisif, il a contribué à la victoire, on est heureux pour lui, ça fera du bien pour sa confiance». L’intéressé appréciera.