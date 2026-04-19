Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

OL : les mots forts de Clinton Mata pour Endrick

Par Josué Cassé
1 min.
Endrick avec l'OL @Maxppp
PSG 1-2 Lyon

Buteur et passeur décisif lors de la victoire de l’OL face au PSG (2-1), Endrick a livré un très grand match. Crédité d’un 7,5 par la rédaction FM, le Brésilien a fait très mal à la défense parisienne. Loué par son entraîneur au coup de sifflet final, le joueur prêté par le Real Madrid a également été félicité par ses coéquipiers, à commencer par Clinton Mata.

La suite après cette publicité

«Endrick nous a lancé, c’est un jeune joueur avec beaucoup de qualité, il a encore pas mal de choses à apprendre mais il fait le maximum pour l’équipe, c’est sa première saison où il joue pas mal de matches donc c’était aussi important pour lui qu’il soit décisif, il a contribué à la victoire, on est heureux pour lui, ça fera du bien pour sa confiance». L’intéressé appréciera.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Clinton Mata
Endrick

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Clinton Mata Clinton Mata
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier