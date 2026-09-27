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Espagne : Álex Baena affiche son soutien à Lamine Yamal pour le Ballon d’Or

Par Allan Brevi
1 min.
Angleterre 2-3 Espagne

Après la victoire de l’Espagne face à l’Angleterre, Álex Baena a affiché son soutien à Lamine Yamal dans la course au Ballon d’Or 2026. Le milieu espagnol n’a pas hésité à placer son compatriote au sommet de sa liste, lui qui sort une nouvelle fois d’une prestation remarquée avec la Roja.

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« Pour moi, le vainqueur doit être Lamine… J’inclurais Rodri, Messi et Fabián », a déclaré Baena. Le joueur de l’Atlético de Madrid voit donc clairement le jeune crack du FC Barcelone comme son principal favori pour succéder à Ousmane Dembélé.

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