Espagne : Álex Baena affiche son soutien à Lamine Yamal pour le Ballon d’Or

Après la victoire de l’Espagne face à l’Angleterre, Álex Baena a affiché son soutien à Lamine Yamal dans la course au Ballon d’Or 2026. Le milieu espagnol n’a pas hésité à placer son compatriote au sommet de sa liste, lui qui sort une nouvelle fois d’une prestation remarquée avec la Roja.

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🗣️ Álex Baena tiene claro sus candidatos al Balón de Oro:



🌟 "El ganador para mí tiene que ser Lamine… Metería a Rodri, Messi y a Fabián"



📹 @JordiGil pic.twitter.com/IQWOqNNhNb — Diario SPORT (@sport) September 26, 2026

« Pour moi, le vainqueur doit être Lamine… J’inclurais Rodri, Messi et Fabián », a déclaré Baena. Le joueur de l’Atlético de Madrid voit donc clairement le jeune crack du FC Barcelone comme son principal favori pour succéder à Ousmane Dembélé.