Tottenham : De Zerbi veut réaliser le gros coup Tonali

Après une saison catastrophique à tous les niveaux, les Spurs doivent se racheter lors de l’exercice 2026-2027. Pour cela, Tottenham va tenter un gros coup sur le mercato en se positionnant sur Sandro Tonali, une cible également suivie de près par Arsenal et Manchester City selon TalkSport. Une offensive ambitieuse menée sous l’impulsion du coach Roberto De Zerbi, qui estime que ce type de dossier peut envoyer un signal fort sur les ambitions des Spurs en Premier League.

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Dans ce contexte, le profil de Sandro Tonali cristallise les ambitions. Titulaire à 53 reprises cette saison avec Newcastle, l’international italien est considéré comme une priorité pour le club londonien, déjà dans le viseur de plusieurs cadors anglais. Si les supporters restent sceptiques quant aux chances réelles des Spurs dans ce dossier, en interne, le club assume cette stratégie pour tester son nouveau statut et tenter de s’imposer dans la bataille face à City et Arsenal.