Menu Rechercher
Commenter 3
Coupe du Monde

Tunisie : Rani Khedira prend déjà sa retraite internationale

Par Sasha Nahon
1 min.
Rani Khedira @Maxppp

L’aventure de Rani Khedira avec la Tunisie aura été particulièrement courte. À 32 ans, le milieu de terrain de l’Union Berlin a décidé de prendre sa retraite internationale annonce Mosaique Fm. Une annonce qui intervient seulement quelques mois après son choix de représenter les Aigles de Carthage. Né à Stuttgart d’un père tunisien et ancien international allemand chez les jeunes, Khedira avait obtenu en mars dernier l’autorisation de changer de nationalité sportive, à seulement trois mois de la Coupe du monde. Il avait jusque-là toujours évolué en Allemagne sans jamais être appelé avec la sélection A.

La suite après cette publicité

Cette décision prise juste après le Mondial provoque logiquement de nombreuses réactions en Tunisie. Certains supporters reprochent au frère cadet de Sami Khedira, champion du monde 2014 avec l’Allemagne, d’avoir rejoint la sélection essentiellement pour avoir l’occasion de disputer une Coupe du monde avant de se retirer immédiatement après la compétition. Rani Khedira avait pourtant représenté un renfort d’expérience pour la Tunisie au moment de son changement de nationalité sportive. Son parcours international s’arrête désormais quelques mois seulement après avoir commencé, le milieu ayant choisi de concentrer la fin de sa carrière à l’Union Berlin.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Tunisie
Rani Khedira

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Tunisie Flag Tunisie
Rani Khedira Rani Khedira
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier