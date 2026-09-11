Tunisie : Rani Khedira prend déjà sa retraite internationale

L’aventure de Rani Khedira avec la Tunisie aura été particulièrement courte. À 32 ans, le milieu de terrain de l’Union Berlin a décidé de prendre sa retraite internationale annonce Mosaique Fm. Une annonce qui intervient seulement quelques mois après son choix de représenter les Aigles de Carthage. Né à Stuttgart d’un père tunisien et ancien international allemand chez les jeunes, Khedira avait obtenu en mars dernier l’autorisation de changer de nationalité sportive, à seulement trois mois de la Coupe du monde. Il avait jusque-là toujours évolué en Allemagne sans jamais être appelé avec la sélection A.

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Cette décision prise juste après le Mondial provoque logiquement de nombreuses réactions en Tunisie. Certains supporters reprochent au frère cadet de Sami Khedira, champion du monde 2014 avec l’Allemagne, d’avoir rejoint la sélection essentiellement pour avoir l’occasion de disputer une Coupe du monde avant de se retirer immédiatement après la compétition. Rani Khedira avait pourtant représenté un renfort d’expérience pour la Tunisie au moment de son changement de nationalité sportive. Son parcours international s’arrête désormais quelques mois seulement après avoir commencé, le milieu ayant choisi de concentrer la fin de sa carrière à l’Union Berlin.