Inter Milan : une offre saoudienne XXL pour Lautaro Martinez

Sous contrat jusqu’en 2026 avec l’Inter Milan, Lautaro Martinez (25 ans) est régulièrement annoncé sur le départ. Convoité par le PSG ou encore le Barça au cours des dernières années, le buteur argentin pourrait cependant céder aux sirènes saoudiennes cet été. Dans cette optique, Tyc Sports annonce qu’un club saoudien - dont le nom n’a pas filtré - a proposé un contrat de quatre ans à l’attaquant de l’Albiceleste.

Un bail XXL puisqu’en cas de départ vers le Golfe, l’avant-centre des Nerazzurri empocherait pas moins de 60M€ par saison ! Malgré tout, le média argentin précise qu’aucun contact n’a encore eu lieu entre le club saoudien et l’Inter Milan. Reste désormais à savoir si cette piste prendra de l’épaisseur dans les jours à venir et si celui qui a signé 28 buts et délivré 11 passes décisives en 57 rencontres toutes compétitions confondues la saison passée acceptera ce nouveau challenge.

