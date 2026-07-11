Mercato : pourquoi Ferran Torres est le profil idéal pour le PSG de Luis Enrique

En attendant le choc entre la Norvège et l’Angleterre comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, le mercato continue, lui, d’alimenter les discussions en coulisses. Dans cette optique, la presse italienne lâchait, ce samedi matin, une petite bombe en annonçant un accord de principe entre le Paris Saint-Germain et Ferran Torres. Bien qu’aucune officialisation ne soit encore intervenue, le profil de l’international espagnol soulève d’ores et déjà une interrogation : sera-t-il le joueur idéal pour le système de Luis Enrique ? À première vue, Ferran Torres ne possède pas le statut d’une superstar capable de faire basculer un mercato à lui seul. Pourtant, son profil semble correspondre aux exigences du technicien espagnol.

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Une mobilité et une polyvalence recherchées par Luis Enrique

Longtemps considéré comme un ailier, le joueur du FC Barcelone - qui demande 50 millions d’euros au club de la capitale - est, en effet, devenu au fil des saisons un attaquant moderne, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque. Depuis ses débuts sur le banc du FC Barcelone jusqu’à son arrivée au Paris Saint-Germain, Luis Enrique a, lui, toujours privilégié un football où la mobilité offensive prime sur les positions figées. Gonçalo Ramos, désormais sous les couleurs de l’AC Milan, ou encore Randal Kolo Muani ne pourront que confirmer ces dires… Alors que les permutations permanentes, la création d’espaces par les déplacements et l’implication collective des attaquants restent plus que jamais au cœur du projet incarné par le technicien espagnol, Ferran Torres semble ainsi cocher presque toutes les cases.

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Sa principale qualité réside d’ailleurs dans son intelligence de déplacement. Contrairement à un avant-centre traditionnel qui attend les ballons dans la surface, celui qui retrouvera les Bleus dans le dernier carré du Mondial après la qualification de la Roja face aux Belges multiplie les appels entre les défenseurs, décroche pour participer à la construction avant d’attaquer immédiatement la profondeur. Une activité permanente qui ne cesse de perturber les défenses adverses et qui correspond parfaitement aux principes offensifs de Luis Enrique. Mais son apport ne s’arrête pas à ses déplacements. Ferran Torres répond également à une autre exigence essentielle du football de Luis Enrique : le pressing.

Une alternative parfaite pour le collectif parisien

Il va sans dire que les équipes dirigées par l’ancien sélectionneur de l’Espagne cherchent systématiquement à récupérer le ballon dans les secondes suivant sa perte, ce qui impose un investissement défensif constant de la part des attaquants. Et sur ce point, Ferran fait plus que jamais figure de référence. Son volume de courses, sa capacité à fermer les lignes de passe et son agressivité dans le contre-pressing en font un élément particulièrement précieux. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Luis Enrique lui a régulièrement accordé sa confiance avec la Roja, bien au-delà de ses seules statistiques offensives. Par ailleurs, le profil du natif de Foios présente également un intérêt majeur dans les attaques placées. Un schéma auquel le PSG est souvent confronté, conséquence directe de son emprise dans les rencontres.

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Depuis le début de sa carrière, Ferran Torres n’est pas un joueur qui monopolise le ballon. Préférant créer des espaces pour ses partenaires grâce à ses déplacements plutôt que ralentir le jeu par une conservation excessive, le droitier d’1m83 pourrait finalement devenir un véritable facilitateur de jeu dans la capitale française. Un impact sur le collectif qui justifie d’ailleurs pourquoi plusieurs entraîneurs de premier plan lui ont régulièrement fait confiance, à l’instar de Pep Guardiola, Xavi, Luis de la Fuente ou encore Hansi Flick. Enfin, outre son intelligence tactique, Torres se distingue aussi par sa polyvalence. Ainsi, au cours d’un même match, l’international espagnol (63 sélections, 24 buts) peut à la fois évoluer sur les deux ailes, en pointe ou (plus rarement) dans un rôle de faux numéro neuf, et ce sans modifier l’équilibre de son équipe. Une flexibilité qui permettrait alors à Luis Enrique d’adapter son animation offensive.

Annoncé comme le remplaçant idoine de Gonçalo Ramos, l’ancien Valencien - qui présente malgré tout quelques limites face à des blocs très bas avec un manque de puissance et moins d’aptitudes dans le jeu dos au but - semble finalement incarner le chaînon manquant d’une attaque francilienne déjà performante. Dès lors, si les informations dévoilées par la presse italienne ces dernières heures venaient à se confirmer, les doubles champions d’Europe n’accueilleraient certainement pas la recrue la plus médiatique. Mais ils s’offriraient, à coup sûr, l’un des attaquants les plus adaptés au football de Luis Enrique : un joueur capable de donner de la fluidité aux attaques et de faire fonctionner le collectif bien au-delà de ses seules statistiques. Un profil finalement parfaitement compatible avec la nouvelle philosophie incarnée par Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique.