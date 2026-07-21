Argentine, Rodrigo De Paul : «nos sourires les dérangent, notre façon d’être les agace»

La sélection argentine est rentrée au pays hier. Toujours aussi marquée par sa défaite en finale de Coupe du Monde face à l’Espagne (0-1), l’Albiceleste a tout de même été fêtée par ses supporters. Un accueil qui a sans doute fait chaud au cœur aux hommes de Lionel Scaloni. De son côté, Rodrigo De Paul est sorti du silence afin de faire part de sa fierté d’être argentin, agacé d’avoir vu le monde entier célébrer la défaite des siens.

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«La plus grande douleur vient du fait que nous n’avons pas pu ramener une nouvelle fois la Coupe du Monde dans notre pays, car s’il y a bien quelqu’un qui méritait de revivre cette émotion, c’était vous. Mais au fil des heures, on se rend compte que l’attachement que vous portez à cette équipe va bien au-delà du trophée, et c’est à cela que je veux m’accrocher pour traverser cette épreuve. Aujourd’hui, je constate combien de personnes attendaient cet échec, répandant tout au long de la Coupe du Monde des théories du complot infondées pour apaiser la douleur d’autrui de ne pas pouvoir vivre ce que nous, tous les Argentins, vivions, parce que nos sourires les dérangent, parce que notre façon d’être les agace… Mais cela n’a fait que confirmer que la passion et l’amour pour notre maillot peuvent tout surmonter. Cela me fera mal pendant longtemps, mais aujourd’hui plus que jamais, je suis fier d’être ARGENTIN», a-t-il pisté sur son compte Instagram.