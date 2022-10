PSG : la réponse de Christophe Galtier aux problèmes offensifs du PSG

La suite après cette publicité

Le PSG a beau avoir Leo Messi, Kylian Mbappé et Neymar dans son effectif, ce n'est pas pour autant qu'il parvient à marquer 4 buts à tous les matchs. C'est même la constante inverse depuis la fin de l'été. Les hommes de Christophe Galtier transforment peu d'occasions. Depuis le match face à l'OL le 18 septembre dernier, le club de la capitale n'a inscrit que 6 buts en autant de sorties toutes compétitions confondues. Un chiffre qui interpelle mais finalement pas si surprenant que cela puisque Paris domine et maîtrise beaucoup moins ses matchs depuis plusieurs semaines. Le retour au Parc contre Benfica l'a encore montré. Seul le récent passage à 4-3-1-2 face à l'OM a fait mentir la tendance actuelle.

«C'est possible qu’on soit prévisible, admet Galtier en conférence de presse, avant de se rendre à Ajaccio demain pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Je pense qu’on ne l’était pas face à l’OM. Nous méritions de marquer plus de buts. Il y a eu la malchance sur coups de pied arrêtés avec Léo (Messi), le gardien adverse... Il est important de se créer des situations. Aux matchs précédents, je vous rejoins. À Lyon aussi, nous avons eu beaucoup de situations malgré le 1-0. Il serait plus confortable d’avoir un plus grand écart pour pouvoir opérer une rotation plus importante. Malheureusement, les gardiens de Marseille et Lyon ont été bons. Contre Brest aussi en première période, on a eu des occasions. »

Galtier salue la forme de Neymar

Ce souci d'animation mais aussi de réalisme face au but est notamment illustré par Kylian Mbappé, moins en forme depuis la fin de l'été. Galtier déplore cet état de fait puisque se mettre à l'abri plus tôt lui permettrait d'offrir plus de temps de jeu aux habituels remplaçants, et de reposer les titulaires de l'équipe en vue des prochaines échéances. Neymar sera lui au repos forcé pour le déplacement en Corse. Suspendu pour accumulation de cartons, le buteur face à Marseille manquera au nouveau système de son entraîneur, lequel a assuré qu'il jouerait à nouveau avec une défense à 4. Sans son animateur de jeu, l'entraîneur parisien devra remodeler son équipe et trouver une autre articulation.

«Il arrive à enchaîner, car il n’a pas de problème et il est performant. Il est arrivé à l’heure en préparation physiquement et mentalement, note le coach. «Il est toujours disponible, il est sérieux, fit. Il n’y a pas de secret. À partir du moment où vous faites attention à votre corps et que vous mettez du rythme, il peut éviter les contacts, les tacles. Ça permet de ne pas avoir de blessure. S’il est bien physiquement, sur un plan musculaire, il peut enchaîner les matchs.» Avec ses 12 buts et ses 9 passes décisives depuis le début de la saison en 16 matchs toutes compétitions confondues, le Brésilien a pris une importance considérable mais ça ne suffit pas pour concrétiser les situations dangereuses. Et demain, il sera absent.