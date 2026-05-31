CdM 2026 : la liste de la Tchéquie avec Pavel Sulc

Après leur victoire en match de préparation contre le Kosovo dimanche (3-1), les Tchèques ont réduit leur liste pour la Coupe du Monde à 26 noms. Miroslav Koubek, le sélectionneur de la Tchéquie, a rendu sa sélection définitive où y figure bien le Lyonnais Pavel Sulc. Le milieu offensif est l’un des rares joueurs n’évoluant pas en ligue tchèque dans ce groupe, qui compte 17 représentants.

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Takto vypadá finální nominace hrdých lvů, kteří vyráží na mistrovství světa! 🏆🌎 #ProTenhleMoment pic.twitter.com/1xOXezfxU0 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 31, 2026

Parmi les autres joueurs évoluant à l’étranger, on retrouve Vladimir Coufal (Hoffenheim), Tomas Soucek (West Ham) ou encore Patrick Schick (Bayer Leverkusen). En phase de groupes, la Tchéquie affrontera dans le groupe A l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et le Mexique, pays hôte de la compétition.

La liste définitive de la Tchèquie :

Gardiens : Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV), Jindrich Stanek (Slavia Prague)

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Défenseurs : Stepan Chaloupek (Slavia Prague), Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Prague), Tomas Holes (Slavia Prague), Robin Hranac (Hoffenheim), David Jurasek (Slavia Prague), Ladislav Krejci (Wolves), Jaroslav Zeleny (Sparta Prague), David Zima (Slavia Prague)

Milieux : Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralové), Lukas Provod (Slavia Prague), Michal Sadilek (Slavia Prague), Hugo Sochurek (Sparta Prague), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (OL), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

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Attaquants : Tomas Chory (Slavia Prague), Mojmir Chytil (Slavia Prague), Adam Hlozek (Hoffenheim), Jan Kuchta (Sparta Prague), Patrick Schick (Bayer Leverkusen)