Imrân Louza rejoint le Panathinaïkós

Comme annoncé par nos soins, Imrân Louza débarque en Grèce. Le milieu de terrain de 27 ans s’est officiellement engagé avec le Panathinaïkós, 4e de Super League grecque la saison dernière. Watford va récupérer environ 7 millions d’euros sur l’international marocain formé à Nantes. Il retrouvera notamment l’ancien Lensois Anass Zaroury ou encore les anciens Nantais Moussa Sissoko et Pedro Chirivella.

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«Le Panathinaïkos annonce le recrutement d’Imran Louza. Le milieu de terrain marocain, âgé de 27 ans, a rejoint le "Trèfle" en provenance du club anglais de Watford et a signé un contrat de trois ans», a indiqué le communiqué du Panathinaïkós.