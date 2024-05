EdF : Didier Deschamps raconte les premiers pas de Bradley Barcola

Quoi de mieux qu’un Championnat d’Europe pour étrenner son statut de joueur international ? C’est ce que devrait vivre Bradley Barcola, le petit nouveau du groupe France appelé par Didier Deschamps ce mois-ci. Ce mercredi, le Parisien a d’ailleurs pu rencontrer ses futurs coéquipiers à Clairefontaine, fief de l’équipe de France où le groupe de DD résidera jusqu’à son départ pour Metz, le 4 juin. Présent en point presse ce mercredi, le sélectionneur des Bleus a raconté les premiers pas de son joueur.

«Comme tous les joueurs qui sont passés par la sélection espoirs, ils ont plus tendance à passer devant le château avant d’y rentrer. Puis l’étape est franchie, c’est le cas de Bradley aujourd’hui, a souri le natif de Bayonne. Il est d’un naturel décontracté, il connaît tous les joueurs, certains très bien via le club ou la sélection de jeunes. Il faut faire en sorte qu’il soit capable de répéter ce qu’il a pu faire avec son club cette saison. À partir du moment où je l’ai pris dans ce groupe de 25, c’est que j’ai confiance en lui et que je compte sur lui. Sans faire les choses avec stress. La sérénité, c’est la meilleure des choses.»