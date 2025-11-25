Real Madrid : la sortie coup de poing de Xabi Alonso sur les problèmes avec ses stars !

Les temps sont durs pour Xabi Alonso. L’entraîneur du Real Madrid est vivement critiqué par l’opinion publique madrilène suite à cette série de trois rencontres sans gagner. Plus que les résultats, c’est le contenu des rencontres qui pose problème, avec une animation offensive morne, bien loin des promesses de jeu flamboyant formulées à son arrivée. Clairement, malgré cette première place en Liga, les Merengues sont déçus.

Là où tout se complique, c’est que le message de Xabi Alonso ne passe pas auprès de ses joueurs. Plusieurs tauliers du vestiaire, dont le clan des Brésiliens, Fede Valverde et Jude Bellingham seraient ainsi en froid avec leur entraîneur, chacun pour des raisons différentes. Si l’arrivée de l’ancien du Bayer Leverkusen était porteuse d’espoir et qu’un nouveau cycle vertueux devait s’ouvrir, c’est tout le contraire qui se produit pour l’instant. Xabi Alonso le sait, ce match face à l’Olympiakos mercredi soir en Ligue des Champions risque d’être couperet pour lui…

Alonso se range du côté des joueurs

Sur un ton parfois un peu défiant et clairement pas à l’aise, l’ancien milieu de terrain a d’abord tenu à relativiser. « Je ne suis sûrement pas le premier entraîneur qui doit vivre ces situations. Je pense beaucoup à ce que feraient Carlo (Ancelotti, NDLR), Mou (José Mourinho, NDLR) ou Pellegrini (Manuel, NDLR) qui sont les entraîneurs que j’ai eus. Ce ne sont pas des nouvelles situations, on est exigeant et l’autocritique est nécessaire. On sait où on veut aller. Je profite. Gérer les grands joueurs ? J’ai dû vivre avec des grands joueurs et des grandes personnalités, ils sont exigeants et ce sont des grands pros. C’est la chance d’être au Real Madrid, tu as des gens de ce niveau et il faut trouver une connexion avec eux », a indiqué l’ancien milieu de la sélection espagnole.

Puis, une question assez incisive lui a été posée : les joueurs ont-ils le pouvoir de faire virer un entraîneur ? Le coach a tenu à défendre ses joueurs : « il faut les respecter. Je ne vais pas parler de ça. Je sais ce qu’est un vestiaire, ce qu’il faut vivre et comment il faut s’habituer au bruit extérieur. Ce sont des situations qui ne doivent pas nous déconcentrer. Les résultats ne sont pas ceux qui étaient attendus, et on connaît les conséquences, mais il ne faut pas que ça nous écarte du chemin que nous voulons suivre. (…) Je ne fais pas attention au reste, ce qui m’inquiète c’est ce qui se passe à Valdebebas et demain sur le terrain ». Rendez-vous demain soir…